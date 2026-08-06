Las fotos y los videos más impactantes del temporal en el AMBA: hasta cuándo seguirán las tormentas

Este jueves el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra afectada por fuertes tormentas; en este marco el Servicio Meteorológico Nacional emitió esta mañana un aviso de nivel naranja por fuertes lluvias y vientos. Pasado el mediodía, el organismo sólo continuó con el aviso por ráfagas. Por el fenómeno, las calles quedaron anegadas y hay caos para movilizarse en los accesos a la Ciudad.

La inestabilidad prevista dominará la jornada y se enmarca en el desarrollo de una ciclogénesis, un fenómeno atmosférico capaz de generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.

Las imágenes y videos del fenómeno climático no tardaron en viralizarse en las redes. Distintos usuarios capturaron calles inundadas y dificultad para circular en medio de un fuerte diluvio.

Las calles comenzaron a anegarse desde temprano

Mientras en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense regía la alerta naranja, la circulación también comenzó a complicarse. El acceso norte presenta demoras en la entrada a la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) informó de dos choques por las malas condiciones climáticas.

Las inundaciones en Morón

En tanto, en Aeroparque Jorge Newbery rige una alerta por rayos, por lo que las operaciones pueden verse afectadas; Ezeiza funciona con normalidad.

Las inundaciones en el AMBA

Hasta cuándo llueve

La zona será afectada por tormentas fuertes, que pueden estar acompañadas de precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Hay alerta naranja y amarilla por tormentas

Por otra parte, el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que también afecta al AMBA, con velocidades aproximadas de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90.

El pronóstico indica que lloverá hasta la tarde y luego vientos producto de la ciclogénesis afectarán el territorio. La máxima prevista ronda los 14°C, hacia la noche la temperatura descenderá hasta los 9°C. Detrás de esa caída aparece un escenario que dominará buena parte del fin de semana: el ingreso de una masa de aire polar.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas

Evitá salir.

No saqués la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Las imágenes de la tormenta

Fuertes precipitaciones en Buenos Aires. Lluvia. Av. Maipú y Pelliza Fabián Marelli

Fuertes precipitaciones en Buenos Aires. Lluvia. Av. Maipú y Pelliza Fabián Marelli