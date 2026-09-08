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Argentina tuvo el peor resultado de las pruebas PISA desde 2006; denunciarán penalmente a las petroleras en Malvinas
Además, el Banco Nación bajó la tasa para la refinanciación de deudas; Rusia lanzó un ataque contra Kiev luego de la tregua de tres días; Boca se prepara para recibir a San Pablo. Estas son las noticias de la mañana del martes 8 de septiembre de 2026
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LA NACION
- El Banco Nación bajó la tasa para la refinanciación de deudas. La entidad anunció una reducción de seis puntos porcentuales en la tasa de interés destinada a la refinanciación de deudas. La baja del 35% al 29% “representa una respuesta concreta para familias que atraviesan dificultades” e “implica una cuota menor y mayor margen para que los clientes logren sustentabilidad económica”, comunicó la entidad.
- La Casa Rosada anunció que va a denunciar penalmente a las petroleras que operan en Malvinas. La denuncia penal será contra Navitas, de capitales israelíes, y otras empresas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte. La presentación estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
- La Argentina vuelve a caer en las pruebas PISA. Los últimos resultados, de 2025, quedaron por debajo de los obtenidos en 2022 y 2018. Menos del 8% de los alumnos alcanza el nivel básico en todas las materias, y Matemática volvió a mostrar el panorama más crítico. Argentina se ubicó octava entre 13 naciones de América Latina.
- Rusia lanzó un ataque contra Kiev luego de la tregua de tres días. Moscú reanudó sus ataques contra Ucrania con misiles y drones después de una suspensión de 72 horas de los embates con motivo de una visita sin precedentes de emisarios estadounidenses. Debido a la intensidad de los ataques, el ejército de Polonia puso a su Fuerza Aérea en alerta.
- Boca se prepara para recibir a San Pablo. El Xeneize es el único club argentino que sigue en carrera en la Copa Sudamericana. Espera a San Pablo de Brasil por la ida de los cuartos de final del torneo. El partido se jugará esta noche desde las 21:30 en La Bombonera.
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