Arrancó el plan oficial de vacunación: "Vamos a empezar esta verdadera epopeya", dijo Ginés González García Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 09:08

En el arranque del plan oficial de vacunación contra el coronavirus, el ministro de Salud, Ginés González García, sufrió un llamativo traspié: confesó frente a las cámaras de la transmisión oficial que el presidente Alberto Fernández "está nervioso porque no llegan los papeles" desde Rusia sobre la eficacia de la vacuna Sputnik V para personas mayores de 60 años.

"El Presidente quiere generar confianza. Ahora está nervioso porque no llegan los papeles del estudio, que es el mismo, pero el número de casos de más de 60 años es mil y pico y quieren ampliarlo un poco más. Pero salió con la misma efectividad, con la misma cantidad de anticuerpos. Yo calculo que es cuestión de días", comentó González García, mientras charlaba con un grupo de médicos en el Hospital Posadas, donde el gobierno nacional puso en marcha el proceso de vacunación.

"El Presidente quería venir acá a vacunarse pero si se vacunaba...después decidió que hasta que no pueda vacunarse no quiere hacer ninguna imagen con esto. La razón es esa", reveló ante sus interlocutores.

Campaña de vacunación

Esta mañana, a más de 300 días del primer caso positivo de Covid-19 en la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández puso en marchael plan de vacunación en forma simultánea en todo el país con las 300.000 dosis de Sputnik V compradas a Rusia. En la provincia de Buenos Aires se distribuyó la mayor cantidad: 123.000 vacunas, el 41% del total.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, y una enfermera del Hospital San Martín, de la ciudad de La Plata, fueron los primeros en vacunarse. Lo hicieron minutos antes de las 9, la hora prevista para el inicio del operativo oficial.

"Hoy es el principio del fin de la pandemia en la Argentina. Orgulloso de haber puesto el hombro", aseguró Kicillof, tras recibir la primera dosis de la vacuna rusa.

En tanto, González García estuvo en el Hospital Posadas, donde Presidencia comenzó a vacunar al personal que integra los equipos de las unidades de terapia intensiva.

Arrancó el plan oficial de vacunación: "Vamos a empezar esta verdadera epopeya", dijo Ginés González García Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

"Hoy es un hermoso día para los argentinos. Es una verdadera epopeya hacer la campaña de vacunación más grande de la Argentina, con equidad e igualdad de derechos. Vamos a empezar esta verdadera epopeya", enfatizó González García, quien estuvo acompañado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y varios intendentes del conurbano, como Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gustavo Menéndez (Merlo).

Tras presenciar la inmunización de los primeros trabajadores de la salud en el Hospital Posadas, el funcionario afirmó que "hay que tenerle miedo a la enfermedad, no a la vacuna". "Cuando me toque por la aprobación, me vacunaré", remarcó, frente a las dudas planteadas por la oposición sobre el medicamento ruso.

Reparto

El plan nacional de inmunización contra el coronavirus se inició esta mañana en forma simultánea en todo el país. Del total de dosis de la vacuna que llegaron al país se estableció el siguiente reparto: Buenos Aires (123.000 dosis); Santa Fe (24.100); la Ciudad (23.100); Córdoba (21.900); Tucumán (11.500); Mendoza (11.000); Entre Ríos (10.100); Salta (8.300); Chaco (7.700); Corrientes (6.700); Santiago del Estero (5.900); Misiones (5.200); San Juan (4.700); Jujuy (4.600); Río Negro (4.400); Neuquén (3.600); Formosa (3.400); San Luis (3.300); Chubut (3.000); Catamarca (2.800); La Rioja (2.600); Santa Cruz (2.400); La Pampa (2.300) y Tierra del Fuego (1.300).

En base a resultados de una prueba piloto, se determinó que el trámite para recibir la dosis puede tardar entre 8 y 12 minutos, desde que la persona llega, es vacunada, registrada y deja el centro de salud con su carnet, en un dispositivo que requiere gran cantidad de personas trabajando en cada instancia.

El operativo bonaerense

La provincia de Buenos Aires se ubica al tope de los distritos que más dosis recibió -el 41% del total- por su densidad poblacional y por su registro de contagios de coronavirus. En la primera etapa, la administración de Kicillof destinará la vacuna al personal de la salud de 110 hospitales de 89 municipios.

Con 315 mil inscriptos hasta ahora en el distrito bonaerense, el plan continuará con trabajadores y trabajadoras de la seguridad y la educación; personas mayores de 60 años y aquellas de entre 18 y 59 años que integren grupos de riesgo por presentar enfermedades preexistentes.

Carla Vizzotti se acercó al hospital Posadas, donde aplicarán la vacuna Sputnik V Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Exigen mayor información

La oposición insistió ayer en reclamar más información sobre la vacuna rusa, que todavía no fue aprobada en Europa y que en América Latina usarán México, Venezuela y Brasil.

En busca de respaldo, Fernández acordó con los gobernadores vacunarse. Sin embargo, el Juan Schiaretti (Córdoba) y Rodolfo Suárez (Mendoza) anticiparon que por ahora no lo harán. Hoy Kicillof se convirtió en el primer mandatario provincial en aplicarse la Sputnik V.

Ayer Fernández afirmó que los argentinos "tienen mucha confianza" en la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. "La conclusión que tengo que sacar es que todas las vacunas tienen que ser buenas y tener entidad científica como para cumplir su objetivo. No me animaría a decir que una es mejor qué otra. ¿Con qué parámetro comparamos?", dijo anoche el jefe del Estado en diálogo con la TV Pública.

Si bien acordó con varios laboratorios la compra del medicamento, el Gobierno priorizó la negociación con Rusia para cumplir con su anuncio de vacunar antes de fin de año. La aprobación de la vacuna rusa fue apurada por la Casa Rosada y se produjo a través del Ministerio de Salud.

Cómo es el operativo en las provincias:

Catamarca: iniciará en el hospital "Carlos Malbrán", centro de salud que se montó tras la irrupción de la pandemia. Las dos primeras personas que recibirán la vacuna en la provincia serán una médica y un médico de terapia intensiva de ese nosocomio.

iniciará en el hospital "Carlos Malbrán", centro de salud que se montó tras la irrupción de la pandemia. Las dos primeras personas que recibirán la vacuna en la provincia serán una médica y un médico de terapia intensiva de ese nosocomio. Chaco: comenzará en los hospitales cabeceras del corredor COVID-19: Julio C. Perrando y Pediátrico Avelino Castelán, de Resistencia; 4 de Junio, de Sáenz Peña, y Bicentenario, de Castelli. En esta primera jornada se inmunizará al personal de salud comprendido en tareas relacionadas con el Covid-19.

comenzará en los hospitales cabeceras del corredor COVID-19: Julio C. Perrando y Pediátrico Avelino Castelán, de Resistencia; 4 de Junio, de Sáenz Peña, y Bicentenario, de Castelli. En esta primera jornada se inmunizará al personal de salud comprendido en tareas relacionadas con el Covid-19. Chubut: se vacunará en el Hospital Zonal de Trelew. La primera vacunada será una enfermera de terapia intensiva de ese hospital.

se vacunará en el Hospital Zonal de Trelew. La primera vacunada será una enfermera de terapia intensiva de ese hospital. Córdoba: en su capital se llevará adelante el proceso de vacunación en el Centro de Convenciones Córdoba "Brigadier Juan Bautista Bustos". Los primeros en recibir la vacuna serán personal sanitario de unidades críticas de atención, tanto del sector público como privado. En el interior de la provincia, se llevará adelante la vacunación en los 24 vacunatorios de los hospitales provinciales y con el mismo criterio conforme a las dosis recibidas.

en su capital se llevará adelante el proceso de vacunación en el Centro de Convenciones Córdoba "Brigadier Juan Bautista Bustos". Los primeros en recibir la vacuna serán personal sanitario de unidades críticas de atención, tanto del sector público como privado. En el interior de la provincia, se llevará adelante la vacunación en los 24 vacunatorios de los hospitales provinciales y con el mismo criterio conforme a las dosis recibidas. Corrientes: se comenzará a vacunar en el Hospital de Campaña Hogar Escuela de la ciudad capital, a los equipos de terapia intensiva de ese nosocomio.

se comenzará a vacunar en el Hospital de Campaña Hogar Escuela de la ciudad capital, a los equipos de terapia intensiva de ese nosocomio. Entre Ríos: se vacunará en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná a personal de equipos de terapia intensiva. Las otras tres ciudades son Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

se vacunará en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná a personal de equipos de terapia intensiva. Las otras tres ciudades son Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Formosa: se vacunará a personal de UTI en la primera etapa en el Vacunatorio General de la Provincia, que es el que cuenta con la mayor capacidad de almacenamiento para mantener la cadena de frío apropiada.

se vacunará a personal de UTI en la primera etapa en el Vacunatorio General de la Provincia, que es el que cuenta con la mayor capacidad de almacenamiento para mantener la cadena de frío apropiada. Jujuy: el Hospital Campaña de la Ciudad Cultural, en el Barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy. La primera persona vacunada será la doctora Acosta que trabaja como intensivista en el Hospital San Roque.

el Hospital Campaña de la Ciudad Cultural, en el Barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy. La primera persona vacunada será la doctora Acosta que trabaja como intensivista en el Hospital San Roque. La Pampa : se iniciará en el vacunatorio de la Asistencia Pública de la capital pampeana, con el gobernador Sergio Ziliotto como el primer receptor y la jefa de terapia intensiva del hospital Lucio Molas, Natalia Fernández.

: se iniciará en el vacunatorio de la Asistencia Pública de la capital pampeana, con el gobernador Sergio Ziliotto como el primer receptor y la jefa de terapia intensiva del hospital Lucio Molas, Natalia Fernández. La Rioja : comenzarán a administrar las dosis al personal de terapias intensivas de los tres hospitales de Capital: Vera Barros, de Fátima y de la Madre y el Niño.

: comenzarán a administrar las dosis al personal de terapias intensivas de los tres hospitales de Capital: Vera Barros, de Fátima y de la Madre y el Niño. Mendoza : se vacunará en el Hospital Lagomaggiore, de la ciudad capital.

: se vacunará en el Hospital Lagomaggiore, de la ciudad capital. Misiones : se comenzará vacunando en el Hospital San Roque de la ciudad de Oberá, y Claudia Acosta, que trabaja en esa institución, recibirá la primera vacuna.

: se comenzará vacunando en el Hospital San Roque de la ciudad de Oberá, y Claudia Acosta, que trabaja en esa institución, recibirá la primera vacuna. Neuquén : se vacunará en el Estadio Tucaché, acondicionado con equipos de frío para mantenimiento de las vacunas. Se vacunará primero a personal de los hospitales que cuenten con servicios de terapia intensiva.

: se vacunará en el Estadio Tucaché, acondicionado con equipos de frío para mantenimiento de las vacunas. Se vacunará primero a personal de los hospitales que cuenten con servicios de terapia intensiva. Río Negro : vacunarán en los seis hospitales provinciales, que son los únicos que cuentan con terapias intensivas y capacidad de cadena de frío de la provincia. En todos casos, los equipos de salud de terapia intensiva serán los primeros que recibirán sus dosis. En Viedma, se vacunará en el Hospital Artémides Zatti; en Bariloche, en el Hospital Ramón Carrillo; en Cipoletti, en el Hospital Pedro Moguillansky; en General Roca, en el Hospital López Lima; en Allen, en el Hospital Ernesto Accame; y en Villa Regina, en el Hospital Elías Smirnoff.

: vacunarán en los seis hospitales provinciales, que son los únicos que cuentan con terapias intensivas y capacidad de cadena de frío de la provincia. En todos casos, los equipos de salud de terapia intensiva serán los primeros que recibirán sus dosis. En Viedma, se vacunará en el Hospital Artémides Zatti; en Bariloche, en el Hospital Ramón Carrillo; en Cipoletti, en el Hospital Pedro Moguillansky; en General Roca, en el Hospital López Lima; en Allen, en el Hospital Ernesto Accame; y en Villa Regina, en el Hospital Elías Smirnoff. Salta : en el Hospital San Bernardo de la capital provincial.

: en el Hospital San Bernardo de la capital provincial. San Juan : en el Estadio "Aldo Cantoni", donde se dispuso la cadena de frío y logística necesaria para la vacunación, en primer lugar de personal de equipos de salud de unidades de terapia intensiva.

: en el Estadio "Aldo Cantoni", donde se dispuso la cadena de frío y logística necesaria para la vacunación, en primer lugar de personal de equipos de salud de unidades de terapia intensiva. San Luis : los principales puntos de vacunación de la provincia serán el Hospital "Madre Catalina" de Merlo, el Hospital "Juan Domingo Perón" de Villa Mercedes, y en la ciudad capital, el Hospital San Luis. En todos ellos se comenzará vacunando a equipos de atención de emergencia y terapia intensiva.

: los principales puntos de vacunación de la provincia serán el Hospital "Madre Catalina" de Merlo, el Hospital "Juan Domingo Perón" de Villa Mercedes, y en la ciudad capital, el Hospital San Luis. En todos ellos se comenzará vacunando a equipos de atención de emergencia y terapia intensiva. Santa Cruz : se vacunará en el Hospital Regional de Río Gallegos a médicos de la guardia roja (emergencias). En días sucesivos también se vacunará en Caleta Olivia y Calafate.

: se vacunará en el Hospital Regional de Río Gallegos a médicos de la guardia roja (emergencias). En días sucesivos también se vacunará en Caleta Olivia y Calafate. Santa Fe : en el Hospital Cullen se van a vacunar médicos terapistas, kinesiólogos, camilleros, enfermeros. Rosario: en el Hospital Centenario se van a vacunar una infectóloga del privado, médicos terapistas, kinesiólogos, camilleros, enfermeros del Centenario, entre otros.

: en el Hospital Cullen se van a vacunar médicos terapistas, kinesiólogos, camilleros, enfermeros. Rosario: en el Hospital Centenario se van a vacunar una infectóloga del privado, médicos terapistas, kinesiólogos, camilleros, enfermeros del Centenario, entre otros. Santiago del Estero : se comenzará vacunando en el Hospital Independencia de la capital provincial, donde se concentró la atención de pacientes con Covid-19. La primera persona vacunada mañana martes será una enfermera de la terapia intensiva de ese hospital.

: se comenzará vacunando en el Hospital Independencia de la capital provincial, donde se concentró la atención de pacientes con Covid-19. La primera persona vacunada mañana martes será una enfermera de la terapia intensiva de ese hospital. Tierra del Fuego : vacunará en los hospitales Regionales de Ushuaia y Río Grande a sus equipos de terapia intensiva, personal de laboratorio, guardia externa y de internación, tanto del sistema público como privado.

: vacunará en los hospitales Regionales de Ushuaia y Río Grande a sus equipos de terapia intensiva, personal de laboratorio, guardia externa y de internación, tanto del sistema público como privado. Tucumán: La provincia vacunará a todo su personal en 14 nodos provinciales a personal de emergencias y terapias intensivas En San Miguel de Tucumán: la sede del Centro de Emergencias Provincial 107; el Centro de Autovacunación en la Capital; Hospital Ángel Cruz Padilla; Hospital Avellaneda; Hospital de Día Néstor Kirchner y en el Hospital de Niños. Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes. En el interior provincial: Hospital Gral. Lamadrid de Monteros; Hospital Regional de Concepción; Hospital Modular de Aguilares; Hospital Modular de Banda del Río Salí; Hospital Modular de Tafí Viejo; Hospital Modular de Tafí del Valle.

Conforme a los criterios de Más información