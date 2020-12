La cúpula de Juntos por el Cambio, encabezada por Mauricio Macri, volvió a reunirse de forma virtual y cuestionó el plan de vacunación del Gobierno Crédito: Prensa Pro

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de diciembre de 2020 • 13:21

"Los malos no se toman vacaciones, nosotros tampoco", dijo Mauricio Macri, desde sus vacaciones en Cumelén, en una frase que despertó la sonrisa de sus interlocutores. Durante su reunión quincenal, la cúpula de Juntos por el Cambio debatió su postura con relación al plan de vacunación que el gobierno de Alberto Fernández implementará a partir de mañana.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteó en reserva sus "dudas" sobre si seguir o no a varios de sus pares peronistas, que piensan aplicarse la vacuna Sputnik V como gesto político de apoyo a la Casa Rosada. Enfrascado en su pelea por los fondos de la coparticipación con Balcarce 50 -presentó su demanda esta mañana en Tribunales- Larreta escuchó las críticas de varios de los "halcones" de Juntos por el Cambio, quienes le recordaron que en el Congreso los diputados opositores vienen planteando en pedidos de informes sus dudas en relación a la efectividad de la vacuna auspiciada por el gobierno de Vladimir Putin.

"En relación a la vacuna se discutió la importancia de que comience la vacunación, pero se llama la atención sobre la falta de información de la vacuna y se espera con avidez que se pida esa información para dar certidumbre a la población", reza el texto consensuado luego de la reunión, a la que asistieron los titulares partidarios (Patricia Bullrich, de Pro; Alfredo Cornejo, de la UCR, y Maximiliano Ferraro, de la CC-ARI), más las autoridades legislativas. "El operativo vacunación debe contar con la información científica comprobable y que el trámite de aprobación sea serio y consistente en manos de nuestros organismos técnicos", agregó la oposición en el texto consensuado.

Según dos de los participantes, Larreta no dijo si se iba a vacunar o no, solo planteó que el Gobierno estaba armando "un show" con los demás gobernadores. En el gobierno porteño hicieron silencio. Abanderada de los "halcones", Bullrich le dijo que "la vacuna no está aprobada a nivel mundial", que "los datos científicos no están" y que fue el Gobierno el que "politizó todo con el impulso del acuerdo con Putin y para cumplir con sus promesas de vacunación antes de fin de año".

Fue ese el único contrapunto de la reunión, a la que volvió a faltar María Eugenia Vidal y en la que también se fijó una postura común en rechazo al proyecto de reforma jubilatoria oficialista que mañana se debatirá en la Cámara de Diputados.

Patricia Bullrich sostuvo que falta de información sobre la vacuna rusa Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

"Juntos por el Cambio vuelve a plantear su oposición al cambio de la fórmula jubilatoria", sostuvo la dirigencia opositora, que dijo que los jubilados perderán dinero en relación con "la fórmula de Cambiemos" porque ya no se considerará la variable de la inflación.

La oposición aprovechó además para saludar al "pueblo argentino, que pasó un año difícil con grandes sufrimientos". En un balance crítico del primer año de gestión del Frente de Todos, los dirigentes de Juntos por el Cambio destacaron que más de 42.000 familias perdieron a seres queridos; que comerciantes, trabajadores y cuentapropistas perdieron sus trabajos y sus ingresos, y que la educación "entró en un colapso con un año entero sin escuelas presenciales".

Conforme a los criterios de Más información