Así fue la llegada de Gordo y Florencia, los dos osos del exzoo de Luján que ahora vivirán en un santuario de Bulgaria

Los animales fueron trasladados en un vuelo de la aerolínea Lufthansa y alojados en un predio fundado por la organización Four Paws; harán cuarentena hasta integrarse con el resto de los ejemplares
- 2 minutos de lectura'
Gordo y Florencia, los dos osos pardos de 17 y 18 años, respectivamente, que llegaron de cachorros al exzoológico de Luján, provenientes del zoológico de Batán, provincia de Buenos Aires, aterrizaron este jueves en Bulgaria.
Su nuevo hogar está ubicado en Belitsa, a 167 kilómetros de la ciudad de Sofía y donde la organización Four Paws fundó un santuario en colaboración con la Fundación Brigitte Bardot. Los animales viajaron en un vuelo de la aerolínea Lufthansa.
Cómo fue el plan para trasladarlos
El avión partió desde Ezeiza aproximadamente a las 15.10 del lunes 23 de febrero, con llegada a Sofía a las 22.40 del martes 24. Alrededor de las 9.30 del miércoles 25, salieron desde allí por vía terrestre rumbo al santuario de Belitsa.
Cabe destacar que los osos deberán hacer una cuarentena, debido a las condiciones sanitarias para proteger a los demás ejemplares que viven en ese lugar. Durante esos días, podrán olfatear y oír a sus nuevos colegas.
Cuando finalicen la cuarentena, iniciarán una rehabilitación ya que llevan 18 años de cautiverio y, de alguna manera, deberán volver a conectarse con su vida de osos.
Los problemas de salud de Gordo y Florencia
Gordo y Florencia fueron sometidos a operaciones porque tenían problemas en los dientes de tanto morder los alambres. Además, el macho tiene un problemas de obesidad debido a la falta de movimiento y a la dieta con demasiados hidratos de carbono. En ese marco, se los anestesió para realizarles ecografías, radiografías y otras prácticas veterinarias.
Durante diciembre y enero pasados, una caja metálica –en la que viajaron– fue instalada a la salida de sus jaulas y lentamente se fueron acostumbrando a comer dentro de ella y a perderle la desconfianza para viajar.
- 1
Inicio de clases: el cambio clave en el rol de los docentes y por qué los enfrenta a un delicado desafío
- 2
Proponen declarar persona non grata a Alberto Samid en Maldonado
- 3
Revelador hallazgo: un fósil patagónico cambia la perspectiva sobre un enigmático grupo de pequeños dinosaurios carnívoros
- 4
Cómo viajo en CABA: así se usa el mapa interactivo para saber cómo llegar a una dirección en subte, colectivo o caminando