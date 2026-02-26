LA NACION

Así fue la llegada de Gordo y Florencia, los dos osos del exzoo de Luján que ahora vivirán en un santuario de Bulgaria

Los animales fueron trasladados en un vuelo de la aerolínea Lufthansa y alojados en un predio fundado por la organización Four Paws; harán cuarentena hasta integrarse con el resto de los ejemplares

El oso Gordo del exzoológico de Luján
El oso Gordo del exzoológico de LujánGentileza María Sol Testa Renzi

Gordo y Florencia, los dos osos pardos de 17 y 18 años, respectivamente, que llegaron de cachorros al exzoológico de Luján, provenientes del zoológico de Batán, provincia de Buenos Aires, aterrizaron este jueves en Bulgaria.

Su nuevo hogar está ubicado en Belitsa, a 167 kilómetros de la ciudad de Sofía y donde la organización Four Paws fundó un santuario en colaboración con la Fundación Brigitte Bardot. Los animales viajaron en un vuelo de la aerolínea Lufthansa.

Los dos osos del zoologico de Lujan llegaron a Bulgaria
Los dos osos del zoologico de Lujan llegaron a Bulgaria

Cómo fue el plan para trasladarlos

El avión partió desde Ezeiza aproximadamente a las 15.10 del lunes 23 de febrero, con llegada a Sofía a las 22.40 del martes 24. Alrededor de las 9.30 del miércoles 25, salieron desde allí por vía terrestre rumbo al santuario de Belitsa.

Así estaban los osos en el exzoo de Luján
Así estaban los osos en el exzoo de LujánGentileza María Sol Testa Renzi

Cabe destacar que los osos deberán hacer una cuarentena, debido a las condiciones sanitarias para proteger a los demás ejemplares que viven en ese lugar. Durante esos días, podrán olfatear y oír a sus nuevos colegas.

Cuando finalicen la cuarentena, iniciarán una rehabilitación ya que llevan 18 años de cautiverio y, de alguna manera, deberán volver a conectarse con su vida de osos.

El oso Gordo del exzoológico de Luján
El oso Gordo del exzoológico de Luján

Los problemas de salud de Gordo y Florencia

Gordo y Florencia fueron sometidos a operaciones porque tenían problemas en los dientes de tanto morder los alambres. Además, el macho tiene un problemas de obesidad debido a la falta de movimiento y a la dieta con demasiados hidratos de carbono. En ese marco, se los anestesió para realizarles ecografías, radiografías y otras prácticas veterinarias.

Así fueron los preparativos para el traslado a Bulgaria de los dos osos pardos del exzoológico de Luján
Así fueron los preparativos para el traslado a Bulgaria de los dos osos pardos del exzoológico de LujánGentileza María Sol Testa Renzi

Durante diciembre y enero pasados, una caja metálica –en la que viajaron– fue instalada a la salida de sus jaulas y lentamente se fueron acostumbrando a comer dentro de ella y a perderle la desconfianza para viajar.

