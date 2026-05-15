Se incendió el Museo Enrique Udaondo, en Luján, y se perdió parte de la Biblioteca Peña

Ayer a la tarde, se declaró un incendio en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, situado en la avenida Nuestra Señora de Luján a metros de la Basílica de Luján, en una de las recovas, específicamente en el sector de la Biblioteca “Enrique Peña”, ubicada en el primer piso del Museo del Transporte. Si bien ninguna persona resultó herida, se perdió material de la biblioteca y del Archivo “Estanislao Zeballos”.

Desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Florencia Saintout, informaron que el material afectado es “mínimo en términos cuantitativos” y que esperaban más precisiones para hacer una evaluación. “El accionar de trabajadores y bomberos permitió un rápido control”, dijeron, y acotaron que el material destruido estaba digitalizado. El incendio se habría ocasionado por una falla del sistema eléctrico.

A diferencia de las fuentes oficiales, trabajadores del Udaondo informaron que, aproximadamente, se habría perdido un cuarto de la biblioteca creada en 1935 e inaugurada oficialmente en 1979, con aproximadamente 26.000 ejemplares y 55.000 publicaciones de la hemeroteca, en su mayoría sobre Historia. El Archivo Zeballos, cuyo acervo fue afectado por el agua, preserva las Actas Capitulares del Cabildo de la Villa de Luján, cartas, copias del Archivo Mitre y del Archivo de Indias, y otros documentos.

En diálogo con LA NACION, responsables del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Luján dijeron que se habían generado “importantes daños en estanterías de libros” de la biblioteca y que apagar el incendio había llevado entre dos y tres horas, “por el humo y el difícil acceso”. También confirmaron que el agua había arruinado materiales de archivo.

En el Complejo Museográfico funcionan la Biblioteca Peña, el Archivo Zeballos, el Archivo y Biblioteca “Federico Fernández de Monjardín” y la Biblioteca Pedagógica “María Adela Luchetti de Fernández de Monjardín”.

LA NACION intentó comunicarse con la directora de la entidad, la curadora e investigadora Viviana Melloni de Mallol, que por el momento no hará declaraciones a la prensa. La directora Provincial de Museos, la historiadora Araceli Bellota, confirmó que el incendio se había ocasionado en la Biblioteca.

La Biblioteca Peña contiene colecciones donadas por el doctor Estanislao Zeballos, el general Enrique Mosconi, el capitán de navío Jones Brown y don Enrique Udaondo, entre otros, además de la gran biblioteca del ingeniero Enrique Peña. Entre sus volúmenes se encuentra el incunable De la Diferencia entre lo Temporal y lo Eterno, impreso en las Misiones Jesuíticas y que perteneció a los historiadores Pedro de Angelis y Manuel Ricardo Trelles. Bellota dijo a este diario que ese volumen estaba a salvo en la caja fuerte del Complejo junto con otras piezas valiosas del patrimonio.