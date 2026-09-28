Así funciona el procedimiento quirúrgico estético que ganó popularidad con el paso de los años

La bichectomía es un procedimiento quirúrgico estético que fue ganando popularidad con el paso de los años, tanto en hombres como en mujeres que buscan refinar y esculpir su rostro, explica la Clínica Pedralbes.

Aunque esta intervención parece sencilla y de rápida recuperación, la persona debe tener ciertos cuidados fundamentales para garantizar resultados óptimos.

El objetivo de esta cirugía consiste en la extracción parcial de las bolas de Bichat, unos cúmulos de grasa localizados en las mejillas que pueden dar al rostro una apariencia redondeada, explicó la institución mencionada anteriormente.

Este procedimiento debe ser realizado por un profesional

Por lo que su eliminación busca afinar aún más los rasgos faciales y proporcionar un contorno más definido y armonioso. Aunque no hay problema en retirarlas, es importante dejar siempre un poco del tejido que las compone, agregó el establecimiento de salud.

“Es una cirugía ambulatoria bastante sencilla y puede durar unos 40 minutos. No requiere hospitalización ni tampoco anestesia general que se realiza mediante unas pequeñas incisiones en el interior de la cavidad bucal, con lo que no deja ninguna señal visible ni cicatriz de la intervención”, afirmó la Clínica Pedralbes.

Algo que se debe tener en cuenta es que no todas las personas son candidatas para realizarse una bichectomía. Por ello, es importante someterse a una valoración médica antes de decidir realizarse el procedimiento, con el fin de evitar inconvenientes, según la Clínica del Occidente.

Este procedimiento puede ser una opción adecuada para los siguientes pacientes:

Contar con un rostro redondo o con mejillas prominentes, incluso estando en el peso ideal.

Desear mejorar la definición de los pómulos y el contorno facial.

Buscar un resultado natural, sin alterar la expresión del rostro.

Tener una piel firme y elástica que favorezca una mejor adaptación después de la extracción de grasa.

Contar con un buen estado de salud general y tener expectativas realistas sobre el resultado.

La entidad también recomendó que las personas que tienen un rostro delgado o poco volumen de grasa en las mejillas, o que presentan signos visibles de flacidez facial o envejecimiento, no son candidatas recomendadas para este procedimiento.

Estos son los riesgos de la bichectomía

Según la Clínica del Occidente, cuando el cirujano aplica la técnica correcta y tiene un buen manejo de los tejidos, la bichectomía suele ser poco dolorosa y la inflamación es leve. Sin embargo, como cualquier otra cirugía, puede presentar complicaciones, entre ellas:

Este procedimiento rara vez presenta complicaciones

Infección: puede ocurrir si el paciente no sigue adecuadamente las instrucciones de higiene y cuidado después de la intervención.

puede ocurrir si el paciente no sigue adecuadamente las instrucciones de higiene y cuidado después de la intervención. Hematomas o sangrado leve: es común que haya un pequeño sangrado durante la intervención o después de la cirugía, pero debe ser controlado. Si persiste o aumenta, se debe acudir al médico.

es común que haya un pequeño sangrado durante la intervención o después de la cirugía, pero debe ser controlado. Si persiste o aumenta, se debe acudir al médico. Asimetría facial: puede aparecer si no se extrae la misma cantidad de grasa de ambos lados, por lo que es esencial acudir a un cirujano especializado.

puede aparecer si no se extrae la misma cantidad de grasa de ambos lados, por lo que es esencial acudir a un cirujano especializado. Resultados estéticos no deseados: en pacientes con poco tejido graso, la extracción podría generar un aspecto hundido o envejecido a largo plazo.

Por ello, es importante escoger un cirujano plástico certificado en estética facial y asegurarse de que la intervención se realice en una institución con respaldo quirúrgico y hospitalario, para así reducir el riesgo de complicaciones.

“Solo confiando en cirujanos plásticos con titulación y experiencia demostrable, y asegurándote de seguir todos los consejos y recomendaciones que te hagan, puedes minimizar al máximo los posibles riesgos y complicaciones de una bichectomía”, explicó Joan San Miguel, cirujano maxilofacial de la Clínica Pedralbes.