Así funciona el Tirzepatida en el metabolismo, la nueva droga para adelgazar con pocas contraindicaciones

El martes llegó a la Argentina el Tirzepatida, un nuevo fármaco inyectable para adelgazar. Jorge Tartaglione, quien estuvo a cargo de esa presentación en el país, visitó los estudios de LN+ y aseguró que se trata de una novedad “que revolucionó el mundo”. Además, reveló cómo se aplica y cuáles son sus efectos secundarios.

Jorge Tartaglione en LN+

“Cuando comemos, nuestros intestinos liberan unos mensajeros que le dicen al páncreas: ‘Acomodemos esta energía’”, relató Tartaglione. “Después, esos mismos mensajeros le dicen al cerebro: ‘Esperá que está comiendo’ y al estómago le piden que se vacíe lentamente. Por último, regresan al páncreas y dan una orden: ‘Regulemos esta insulina porque hay que llenar de energías las células’”, detalló el médico.

Luego, resaltó: “Todo ese proceso dura, en total, un minuto. ¿Qué hizo la ciencia con la Tirzepatida? Lo extendió por cinco días“.

Así funciona el Tirzepatida en el metabolismo

Cómo funciona el Tirzepatida

“Esta nueva droga es genial porque actúa sobre la grasa”, enfatizó Tartaglione, y puntualizó: “Lo primero que hace es actuar sobre otro mensajero denominado GIP, que sería como el encargado del depósito: el que indica: ‘ésta energía va acá, y ésta otra, allá’. Y es la que gastamos a diario".

“En los obesos, toda esa energía está desacomodada y son personas que acumulan, acumulan y acumulan”, graficó el médico.

Los cambios que introduce el nuevo fármaco

En palabras del especialista, “el Tirzepatida hace que el estómago se vacíe menos y comas lento. Pero además, lo agarra al encargado del depósito y lo ordena. Por lo tanto vas a tener menos hambre, más saciedad y tu energía va a estar acomodada”.

Los puntos en común de la diabetes y la obesidad

Pocas contraindicaciones

Consultado sobre los puntos en contra del medicamento, Tartaglione mencionó que “a lo sumo te puede dar náuseas o un cuadro biliar”. También aclaró que si bien un cuadro más agudo, como por ejemplo una pancreatitis, es posible, “las probabilidades son muy pocas”.

La obesidad como enfermedad crónica

“No es Harry Potter”

En su visita a LN+, el cardiólogo insistió en marcar la presentación del Tirzepatida como un hito único. “En 40 años como médico es la primera vez que veo algo así. Esto no es una película de Harry Potter. No es magia: es ciencia. Es una revolución mundial”, sostuvo.

Continuando por el sendero de los beneficios de inyectarse este fármaco, el especialista marcó que, “si pesás 100 kilos, el Tirzepatida te hace bajar el 20%. Lo mismo con la talla de la ropa: si el diámetro de tu cintura es de 100, te lo deja en 80”.

El Tirzepatida ayuda a diabéticos y pacientes con dificultades cardíacas

“Además, en pacientes diabéticos, normaliza el nivel de azúcar y en los cardíacos, baja la presión. Una más: el Tirzepatida te permite bajar lo mismo o más peso que un cinturón gástrico, pero sin la necesidad de una cirugía”, cerró Tartaglione.

¿Cuánto cuesta?

Al momento de indicar el valor del medicamento, Tartaglione resaltó dos cuestiones.

“Por un lado, no estará incluido dentro del plan de cobertura de las prepagas. Pero por el otro, la OMS sacó un comunicado donde manifestó la necesidad de que este tipo de medicamentos sea accesible para una porción importante de la sociedad”, dijo el médico.

Por último, el experto recomendó “no comprar el Tirzepatida en internet: es mejor adquirirlo en una farmacia autorizada”.