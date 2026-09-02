Así moldea el ADN nuestra forma de ser: más de 1200 variantes genéticas ayudan a determinar la personalidad

MADRID.— Una persona, ¿nace o se hace? ¿Qué es más importante para marcar su personalidad, la biología o la educación? Durante siglos, este debate ha dividido a la comunidad científica y también a la sociedad. La curiosidad, la ambición, la responsabilidad o la amabilidad parecen rasgos que se moldean a lo largo de una vida. Sin embargo, la ciencia ya sabe que la personalidad tiene un componente genético gracias a un truco muy sencillo: comparar gemelos idénticos con gemelos mellizos. Si los primeros se parecen más entre sí en su forma de ser que los segundos, es porque algo de ello está en el ADN. Lo que no se sabía era dónde estaba ese algo.

Un macroestudio publicado este miércoles en Nature por un consorcio internacional de investigadores ofrece, por primera vez, una respuesta: han encontrado 1.260 variantes genéticas distintas, 824 de ellas nunca antes vinculadas a la personalidad, repartidas por todo el genoma.

El trabajo analiza datos de 1,14 millones de personas, organizadas en 46 grupos, para rastrear qué variantes del ADN se asocian con los cinco grandes rasgos de personalidad ya identificados por la literatura científica y denominados “Big Five”: extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a la experiencia. Los resultados no sugieren que la personalidad pueda predecirse directamente a partir del ADN; más bien, indican que algunas variantes pueden influir en algunos comportamientos. Y confirman que, en cualquier caso, la educación y la vida social siguen pesando más en la personalidad que la genética.

El consorcio internacional de investigadores que ha hecho este estudio pionero ha encontrado esas 1.260 variantes genéticas asociadas “de forma estadísticamente robusta”, dicen, a la personalidad. Esto supone un salto de entre 3 y 43 veces respecto a los estudios anteriores, según el rasgo.

Sumadas, esas variantes explican entre un 4,8% y un 9,3% de la variación de cada rasgo entre personas. Es una cifra muy inferior al 40%-60% que apuntan los estudios clásicos con gemelos. Esto significa que el ambiente tiene un peso decisivo en cómo se configura la personalidad.

Sin embargo, y curiosamente, la familia tiene menos relevancia de lo que se podría imaginar. A diferencia de otros rasgos sociales (como el nivel educativo, la renta, la inteligencia), la personalidad apenas está determinada por el ambiente familiar. Cuando los investigadores compararon hermanos entre sí o hijos con sus padres, los efectos genéticos se mantuvieron prácticamente idénticos a los observados en la población general. “Es de las cosas que más me ha sorprendido”, admite Michel Nivard, profesor de Epidemiología Genética de la Universidad de Bristol y uno de los autores principales del estudio. “En el nivel educativo vemos una correlación clara entre los genes que influyen en la educación y los ambientes que la favorecen: los hijos de padres con más estudios heredan ciertos alelos, pero también van a mejores colegios, porque sus padres tienen más recursos e invierten en ellos. Para la personalidad, ese efecto casi no existe”, explica.

Otro resultado importante de este trabajo es que no existe nada parecido al “gen de la personalidad”. A diferencia de enfermedades como el alzhéimer, donde ciertas variantes multiplican el riesgo de forma drástica, cada una de las 1.260 variantes identificadas aporta un empujón microscópico: el efecto medio de la más influyente, sobre la extraversión, equivale a la diferencia entre situarse en el percentil 50 de la población y el 50,35, un matiz minúsculo. Los autores insisten en que ni siquiera sumando cientos de miles de estas variantes se puede predecir con fiabilidad la personalidad de un individuo concreto; estos índices solo son útiles al promediar grandes grupos de población. Nivard lo resume así: “Si quieres conocer tu personalidad, lo más fácil es hacer un test de veinte minutos [que puedes consultar aquí]: la fiabilidad es altísima, y si lo repites un año después, obtendrás casi el mismo resultado”. El investigador, por ello, no cree que pueda llegar a existir un test genético que determine la personalidad que vas a tener.

La responsabilidad se asocia a menos tabaquismo

El estudio no se queda en el genoma, sino que cruza esas variantes con decenas de comportamientos reales. Algunos resultados son llamativos. Las personas con más variantes ligadas a la apertura a la experiencia tienden a mudarse, ya en la mediana edad, a barrios urbanos y cosmopolitas; las que puntúan más alto en responsabilidad se mudan hacia zonas residenciales acomodadas. La apertura se asocia con más actividad nocturna, y la responsabilidad, con más actividad diurna. La responsabilidad se asocia con menos tabaquismo y menor índice de masa corporal.

De los cinco rasgos que marcan la personalidad, la amabilidad es la más problemática de analizar: los investigadores han encontrado menos correlaciones genéticas entre países y, también, que es un rasgo menos heredable. Nivard ofrece una posible explicación: puede que “amable” no signifique lo mismo en todas partes. “Yo soy holandés, y somos muy directos. En otras culturas, esa misma franqueza podría percibirse como una falta de amabilidad”, razona. Es, según explica, la primera vez que la genética permite comprobar objetivamente si dos culturas están midiendo lo mismo cuando usan la misma palabra.

Otro resultado contradice buena parte de la investigación previa: los perfiles genéticos asociados a la apertura a la experiencia se correlacionan con mayor riesgo de psicopatología en general, algo que los estudios clínicos anteriores no habían detectado con tanta claridad. Nivard no tiene una teoría cerrada: “Es fascinante, pero no sé qué significa todavía”. Baraja como posible explicación que las personas abiertas a nuevas experiencias participen más en este tipo de estudios, incluso padeciendo algún trastorno, lo que podría sesgar ligeramente la muestra. Es una hipótesis que, advierte, queda pendiente de comprobar.

Porque el gran hallazgo de este estudio, en realidad, no es lo que se publica hoy, sino todo lo que queda por publicar. El trabajo tiene tal cantidad de datos (un millón de personas organizadas en 46 grupos de investigación, o cohortes, ofrece multitud de posibilidades para cruzar datos) que su análisis va a marcar, seguramente, la evolución de la genética, la sociología, la psicología y la psiquiatría. Y es solo la punta del iceberg: el genoma humano tiene entre cuatro y cinco millones de variantes genéticas, lo que abre la puerta a seguir investigando. Para el genetista Miguel Pita, que no ha participado en el estudio, el mérito no está tanto en el resultado (“que la genética importa mucho en la personalidad es casi evidente”, dice) como en haberlo demostrado con esta enorme cantidad de datos: “Es un hito de diseño experimental y técnico. A veces, lo obvio es lo más difícil de demostrar”.

El estudio insiste en que la vieja pregunta de “naturaleza o crianza” ya no tiene sentido plantearla como una disyuntiva. Nivard recurre a una comparación: en un estudio genético sobre el cáncer de pulmón, la variante más asociada a la enfermedad está en el gen del receptor de la nicotina, aunque nadie discute que fumar es la causa, y es ambiental. Según Pita, “en todo lo que tiene que ver con la personalidad siempre van a jugar un papel los dos factores; hablar solo de uno o de otro es un debate superado”. Nivard coincide y cree que seguir enfrentando genes y ambiente es “anticuado, aunque es lógico que a mucha gente todavía le resulte intuitivo: es lo que aprendimos en el instituto”.