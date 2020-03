"Así no funciona la democracia", criticó el periodista. Fuente: Archivo

Ernesto Tenembaum se refirió a las medidas que el presidente Alberto Fernández anunció ayer para frenar la pandemia de coronavirus y planteó el debate sobre la disminución de las libertades individuales que se está dando en todo el mundo como si "viviéramos una situación de guerra".

"Tengo una visión elogiosa de lo que hizo el presidente pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo, es inevitable no errar. El nivel de presión es muy grande", dijo esta mañana el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? por radio Con Vos.

"Cuando el presidente dice 'estoy pensando en parar el país por diez días', la gente dice voy y compro todo ahora; la angustia se multiplicó", criticó Tenembaum, en relación a las declaraciones del presidente durante una entrevista que dispararon el pánico colectivo, y dijo que no le gustó "que siga el fútbol" cuando en el resto de los países está suspendido. Sin embargo, aceptó que, durante la conferencia de prensa "el tono que usó (el presidente) fue muy positivo en este contexto, cuando un presidente habla así es más probable que lo que se propone tenga éxito".

Libertades individuales

Sobre el final de su comentario, el periodista planteó que estamos viviendo "en un régimen de guerra", que hay "un debate que se está dando en todo el mundo" y afirmó que "así no funciona la democracia".

"Hay un debate sobre libertades individuales que va creciendo, es un régimen de guerra el que estamos viviendo. Ver si podés salir a la calle o no, si podés ir a comprar o no, los gobiernos que pueden intervenir empresas, cerrar fronteras, decretar el toque de queda, limitar los movimientos individuales de personas, son medidas que... wow", exclamó.

"En la costanera de Corrientes la policía les decía a las parejas que vuelvan a sus casas, eso no está en lo parámetros, eso parece de otra época, la policía frente a una amenaza tiene facultades, pero no estamos acostumbrados a vivir así, no me gusta vivir así", dijo, y agregó: "Puedo entenderlo en condiciones tan extremas como esta donde está la salud en juego y que todos tenemos que poner el hombro como si fuera una guerra, pero no dejo de ver que ahí hay un ruido enorme. Si discutimos los superpoderes de un decreto, expulsás a turistas del Sheraton o yo llamo para denunciar a una persona, así no funciona la democracia".

"Me parece que hay un debate entre la vida y la libertad que se va a dar en todo el mundo y depende de los gobiernos que eso no desborde", cerró. .