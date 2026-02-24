Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este martes 24 de febrero: las provincias afectadas

Tras una semana de altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para este martes 24 de febrero se esperan importantes lluvias para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y además, emitió una serie de alertas amarillas por fuertes ráfagas de viento que se extienden desde el sur de Buenos Aires hasta Santa Cruz.

Mediante su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que durante la jornada del martes la alerta estará vigente para el sureste de Buenos Aires, el extremo sureste de La Pampa, el este de Río Negro, Chubut y el centro y este santacruceño.

Las alertas del SMN para este martes

Según precisó el organismo, se prevé que el área sea afectada por vientos del oeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Teniendo en cuenta estas condiciones meteorológicas adversas, el SMN comunicó una serie de recomendaciones para evitar mayores complicaciones. Entre ellas, instaron a evitar salir de los hogares; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; tener precaución al conducir.

El pronóstico del SMN para la ciudad de Buenos Aires

Por otro lado, el organismo compartió el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires, en donde se prevé un día con una máxima de 31°C y una mínima de 21°C que, por las lluvias que se sucederán a partir del mediodía, provocarán para el resto de la semana, un notable descenso de la temperatura, con máximas que se mantendrán en torno a los 26°C, por lo menos hasta el viernes.

En el litoral también están anunciadas lluvias y tormentas que pueden incluir actividad eléctrica y con una máxima de entre 31°C y 32°C. No obstante, el punto más caliente del país será el norte de Santiago del Estero con 35°C, mientras que en los picos más altos del sector cordillerano la máxima llegaría apenas a 17°C.