Hay alerta amarilla por tormentas y viento para este lunes 23 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y viento para este lunes 23 de febrero. Serán alcanzadas a 17 provincias. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, dicho nivel de advertencia implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN señaló que habrá alerta amarilla por tormentas en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, el norte de Santiago del Estero, Salta, el este de Jujuy, Tucumán, el centro de Catamarca, el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan. En toda esa zona se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 23 de febrero SMN

Además, rige alerta amarilla por viento en Santa Cruz y en el sur de Chubut. En esas áreas se esperan vientos del oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Ante la alerta amarilla por tormentas, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También sugiere desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el hogar, cerrar puertas y ventanas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de encontrarse al aire libre, aconseja buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

En el caso de la alerta amarilla por viento, el organismo aconseja evitar salir, retirar o asegurar objetos como macetas, sillas o toldos, y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para este lunes, en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 23°C. Por la mañana el cielo estará mayormente nublado, durante el mediodía se esperan lluvias aisladas y hacia la tarde se pronostican tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación cercanas al 70%, que continuarán por la noche. El martes también podrían registrarse precipitaciones durante la tarde y la noche.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se anticipa una máxima de 27°C y una mínima de 20°C. La jornada comenzará mayormente nublada, con lluvias aisladas hacia el mediodía, tormentas fuertes por la tarde y la noche. Para el martes por la tarde y la noche también se esperan tormentas, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, mientras que el resto de la semana presentaría condiciones más estables.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este lunes serán las siguientes: en Córdoba, máxima de 32°C y mínima de 16°C; en Tucumán, máxima de 28°C y mínima de 20°C; en Santa Fe, máxima de 31°C y mínima de 20°C; en Entre Ríos, máxima de 31°C y mínima de 20°C; en Jujuy, máxima de 25°C y mínima de 18°C; en Salta, máxima de 25°C y mínima de 18°C; en Misiones, máxima de 32°C y mínima de 22°C; en La Rioja, máxima de 30°C y mínima de 19°C.

Además, se prevén en Santiago del Estero una máxima de 32°C y una mínima de 20°C; en San Luis, máxima de 29°C y mínima de 18°C; en San Juan, máxima de 32°C y mínima de 18°C; en Mendoza, máxima de 31°C y mínima de 18°C; en Río Negro, máxima de 33°C y mínima de 20°C; en Chubut, máxima de 32°C y mínima de 20°C; y en Santa Cruz, máxima de 15°C y mínima de 8°C.