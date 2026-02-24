Temporal en el AMBA: se registraron fuertes tormentas, lluvias y calles inundadas en el conurbano bonaerense

Este martes por la madrugada se registraron fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que provocaron inundaciones en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense y lluvias intensas en la ciudad de Buenos Aires. El fenómeno incluyó truenos, relámpagos y precipitaciones de variada intensidad.

Según registros difundidos por usuarios en redes sociales, las precipitaciones alcanzaron zonas de la Capital como Palermo y partidos del conurbano como Avellaneda, Temperley y Lanús. En videos grabados en la Ciudad se observan lluvias persistentes durante la madrugada, mientras que en imágenes tomadas en la provincia se advierten calles anegadas y sectores con acumulación significativa de agua.

Un video que circuló en redes sociales mostró una estación de servicio inundada en Avellaneda

En Lanús, una fotografía que circuló por redes sociales muestra que el nivel del agua superó más de la mitad de la rueda de un vehículo estacionado. Una situación similar se registró en Avellaneda, donde además un video exhibe una estación de servicio inundada, con agua acumulada en el playón y en los accesos.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de calles de Temperley inundadas

A la 1.47, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. El organismo indicó que los fenómenos fueron detectados mediante radares y estableció una validez de una hora desde la emisión.

En la ciudad de Buenos Aires se registraron intensas lluvias

El aviso comprendió los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Ensenada, Florencio Varela, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes. Como medidas de protección, el SMN recomendó asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, permanecer en construcciones cerradas, evitar circular por calles inundadas y no refugiarse bajo árboles o postes.

En Avellaneda, como consecuencia de la tormenta y las fuertes lluvias hubo calles que se inundaron

Para este martes, el SMN prevé en la ciudad de Buenos Aires una temperatura máxima de 31° y una mínima de 21°, con tormentas aisladas durante la mañana, la tarde y la noche y hasta 70% de probabilidad de precipitaciones. Por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y vientos de hasta 31 kilómetros por hora.

Durante este martes, el SMN prevé que en la ciudad de Buenos Aires se registren precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche SMN

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el pronóstico anticipa tormentas por la mañana con 100% de probabilidad de precipitación y, hacia la tarde y la noche, tormentas aisladas con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Para el miércoles se espera el cese de las lluvias, según las proyecciones oficiales del organismo.