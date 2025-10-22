Atacaron a golpes a un carpincho en un barrio privado: quedó en estado crítico

Un brutal hecho de violencia conmocionó a los vecinos del barrio privado Lares de Canning, en la localidad bonaerense homónima. Allí, un grupo de trabajadores de una empresa tercerizada que había sido contratada por la urbanización atacó a golpes a un carpincho y le provocó graves heridas.

Tal como muestran las imágenes que capturaron personas que se encontraban en la zona, por lo menos tres hombres se acercaron al animal que se encontraba en las inmediaciones de la laguna que rodea al barrio privado y comenzaron a perseguirlo. Según informó el medio El Litoral, el animal quedó en estado crítico y tuvo que intervenir en el caso el área de Fauna del municipio de Ezeiza.

En el video se puede ver cómo los empleados golpearon al carpincho con un fierro durante algunos minutos y luego intentaron ahorcarlo con una soga. En medio de esto se escuchan los comentarios de los vecinos que observan el hecho: “Se va a ir solo... Lo van a matar“, dijo una mujer.

Y otro añadió: “La seguridad no hace nada. Están todos en el mismo equipo... No está haciendo nada, están lastimando a un animal inocente“.

Golpearon a un carpincho y se lo llevaron

El mismo medio consignó que uno de los vecinos relató haber escuchado “los gritos de dolor de un animal”. “Corrimos al jardín porque nuestra perra justo estaba afuera. Vimos a tres personas en uno de los lotes que linda con mi casa en la parte de atrás, mientras agredían al carpincho con un palo de metal muy grande y muy pesado”, detalló.

Según los vecinos, los atacantes fueron identificados como personal que realiza habitualmente tareas de mantenimiento en el lugar. “Le pegaron en el lomo, muchísimas veces en la cabeza, en su carita, en la nuca. Les gritamos para que no lo hagan más, que no había razón para hacerlo. Los obreros también lo filmaron”, añadió la misma mujer.

“No les importó nada porque lo querían matar y subirlo a una camioneta que tenían. No conforme con lastimarlo y dejarlo casi muerto en el piso, trajeron una soga, se la pusieron al cuello y lo querían arrastrar hacia el vehículo”, explicó y consideró que “posiblemente se lo querían llevar para comerlo”.

El parte médico del animal

Matías Bernal, administrador del barrio privado, aseguró que se pusieron en contacto con los vecinos que filmaron el momento y, a su vez, se comunicaron con la Secretaría de Bienestar de la Municipalidad de Ezeiza.

“Desconocíamos la situación. La municipalidad se acercó, vino el director del área, un veterinario, le puso anestesia y lo retiró del lugar. Nos dijo que el pronóstico era muy reservado y no tenía muchas chances de supervivencia porque lo habían lastimado en el cráneo con una herida profunda que comprometió el conocimiento”, lamentó. A partir de ahora, el animal quedó al cuidado de la municipalidad.

Los carpinchos son habituales en muchos de los barrios privados del conurbano bonaerense. Guido Piotrkowski

En cuanto a los agresores, Bernal dijo: “En los videos se puede ver que la persona es un obrero de algún lote y, en cuanto a los jardineros, vamos a tomar las medidas correspondientes porque es una empresa tercerizada y ya los pusimos en conocimiento”.

“En cuanto al obrero, le impediremos el ingreso al barrio y haremos la denuncia penal respectiva. Aportamos todos los datos a la municipalidad y nos informaron que es primordial la salud del animal. Vamos a evaluar la posibilidad de hacer una denuncia de manera autónoma”, concluyó.