Piden detener a Davis Novelli y Terrones Godoy por el caso $LIBRA; un temporal causó destrozos en el interior de Buenos Aires

Además, el Gobierno ultima detalles para las elecciones del domingo; reabrió el Louvre; cancelan la reunión entre Trump y Putin. Estas son las noticias de la mañana del 22 de octubre de 2025

Lo que hay que saber es un resumen diario de noticias que se publica como podcast dos veces al día
  • Detectan una conexión cripto entre Davis Novelli y Terrones Godoy, y piden detener a los argentinos por el caso $LIBRA. El experto cripto Martín Romeo, que es querellante en la causa que investiga la presunta estafa vinculada a la moneda virtual $LIBRA, solicitó al juez Martínez de Giorgi la detención de Novelli y Terrones Godoy, dos de las tres figuras locales asociadas al lanzamiento del activo que promocionó Milei. El pedido fue a partir de la revelación de una nueva cuenta virtual que habría canalizado pagos del creador de la memecoin.
  • El Gobierno ultima los detalles para el operativo electoral del domingo. Se cubrirán 109.000 mesas en 17.000 establecimientos de votación. Se desplegarán 4500 vehículos, además de nueve helicópteros, embarcaciones y un Hércules C130. La Casa Rosada destinará 40.000 millones de pesos y pondrá a disposición 85 mil agentes para el desarrollo de las elecciones.
  • Fuerte temporal en el centro de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno llegó con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo. En Benito Juárez se reportaron destrozos graves y daños en el hospital municipal, con la voladura de un techo y daños en la pileta del municipio. Además, suspendieron las clases esta mañana para resguardar la seguridad de la comunidad y evaluar los daños.
  • Reabrió el Louvre a tres días del robo de joyas. Cientos de personas volvieron a ingresar al museo después de permanecer cerrado desde el domingo, cuando ladrones lograron robar una serie de piezas que causó conmoción mundial. Por el momento, los visitantes no van a poder acceder a la sala Apolo, la escena del robo, que va al permanecer vedada al público.
  • Trump suspendió la reunión con Putin. El republicano dijo que no desea una reunión desperdiciada debido a las dificultades para alcanzar un acercamiento entre Moscú y Kiev. “No quiero perder el tiempo”, le respondió el mandatario a los periodistas que le consultaron sobre el retraso del encuentro, programado para esta semana en Budapest.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

