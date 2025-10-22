Piden detener a Davis Novelli y Terrones Godoy por el caso $LIBRA; un temporal causó destrozos en el interior de Buenos Aires
Además, el Gobierno ultima detalles para las elecciones del domingo; reabrió el Louvre; cancelan la reunión entre Trump y Putin. Estas son las noticias de la mañana del 22 de octubre de 2025
LA NACION
- Detectan una conexión cripto entre Davis Novelli y Terrones Godoy, y piden detener a los argentinos por el caso $LIBRA. El experto cripto Martín Romeo, que es querellante en la causa que investiga la presunta estafa vinculada a la moneda virtual $LIBRA, solicitó al juez Martínez de Giorgi la detención de Novelli y Terrones Godoy, dos de las tres figuras locales asociadas al lanzamiento del activo que promocionó Milei. El pedido fue a partir de la revelación de una nueva cuenta virtual que habría canalizado pagos del creador de la memecoin.
- El Gobierno ultima los detalles para el operativo electoral del domingo. Se cubrirán 109.000 mesas en 17.000 establecimientos de votación. Se desplegarán 4500 vehículos, además de nueve helicópteros, embarcaciones y un Hércules C130. La Casa Rosada destinará 40.000 millones de pesos y pondrá a disposición 85 mil agentes para el desarrollo de las elecciones.
- Fuerte temporal en el centro de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno llegó con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo. En Benito Juárez se reportaron destrozos graves y daños en el hospital municipal, con la voladura de un techo y daños en la pileta del municipio. Además, suspendieron las clases esta mañana para resguardar la seguridad de la comunidad y evaluar los daños.
- Reabrió el Louvre a tres días del robo de joyas. Cientos de personas volvieron a ingresar al museo después de permanecer cerrado desde el domingo, cuando ladrones lograron robar una serie de piezas que causó conmoción mundial. Por el momento, los visitantes no van a poder acceder a la sala Apolo, la escena del robo, que va al permanecer vedada al público.
- Trump suspendió la reunión con Putin. El republicano dijo que no desea una reunión desperdiciada debido a las dificultades para alcanzar un acercamiento entre Moscú y Kiev. “No quiero perder el tiempo”, le respondió el mandatario a los periodistas que le consultaron sobre el retraso del encuentro, programado para esta semana en Budapest.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
