¿Aumentarán las cuotas de los colegios por la desregularización que impulsó el Gobierno?

“¿Vieron chicas que se desregularon las cuotas de los colegios privados?”. “Sí, yo algo leí, espero que no se vengan con un súper aumento ahora”. “¿Entonces...? ahora no va a controlar más el Gobierno los aumentos, ¿será que van a poder aumentar lo que quieren?

Preguntas como las que aparecían en el chat de madres de un colegio de doble jornada de Villa del Parque preocupan por estas horas a muchas familias. ¿Qué va a significar la decisión del Gobierno nacional de desregular las cuotas de los colegios privados?

El principal temor es que esto signifique que no haya tope a los valores de las cuotas o incluso la dificultad de saber cuánto se va a pagar al año siguiente.

Sin embargo, según se explicó desde las cámaras que agrupan a los colegios privados, esto no debería ser así. La decisión del Gobierno se publicó hoy en el Boletín Oficial e implica la derogación de un decreto de 1993, que obligaba a las escuelas con subvención a informar a las familias antes del 1° de octubre, y a las que no tienen subvención, antes del 31 de octubre, cuál sería la cuota a pagar el año siguiente. Ese monto se fijaba para la primera cuota de marzo y solo permitía aumentar ese número en caso de que hubiera un aumento docente o que el Gobierno autorizara un aumento en los números.

Este cambio en la norma implica que las 4200 escuelas privadas sin subvención que hay en el país, tampoco deberán presentar esa cuota con tantos meses de anticipación Hernan Zenteno - La Nacion

En enero de 2024 se derogó la norma que obligaba a presentar esto a las escuelas con subvención, que son unas 9800 en todo el país y ahora, este cambio en la norma implica que las 4200 escuelas privadas sin subvención que hay en el país, tampoco deberán presentar esa cuota con tantos meses de anticipación.

Por esa razón, explican los directivos de los colegios, para aplicar aquella norma, creada en un contexto de plena convertibilidad, muchas veces se tenía que plantear un número sin un sustento real, lo suficientemente alto como para contemplar la inflación y los aumentos de costos que pudieran ocurrir siete meses más adelante. En un contexto inflacionario era hacer futurología. En la práctica, eso significaba que ese número muchas veces era más elevado de lo que debía ser. Las autoridades educativas y de la Secretaría de Comercio de la Nación, que es ante quien tenían que presentar los colegios estos números, con la firma de aceptación del acta acuerdo de los padres, consideran que esto permitirá que los precios no sean preventivamente tan altos y que los aumentos se vayan dando de forma gradual a lo largo del año.

El gran temor

Claro que el temor de los padres y madres es que no existan topes para esos aumentos y que todos los meses, la llegada de la cuota del mes siguiente sea un dolor de cabeza. “Es un problema si se va a ajustar libremente. En la práctica, todos los meses un poco sube, pero siempre algo lógico. Si nos aumentan todos los meses es un gran problema, porque un colegio no es algo que se cambia así nomás, al mejor precio del mercado. No es sencillo cambiarse de colegio”, plantea Ana Paula López, mamá de Zoe, de 9 años y Caleb, de 6, que viven en Villa Crespo.

El temor de las familias es que todos los meses haya aumento y que estos sean discrecionales, o imprevisibles, al no estar atados o limitados a una regulación general de precios. Sobre todo, porque si los aumentos se producen durante el año, y si a la familia se le torna inaccesible, en general, habrá que esperar al año siguiente para hacer un cambio de colegio, es el planteo.

Desde las cámaras que agrupan a los colegios buscan llevar tranquilidad y apuntan que el cambio se verá más en la desburocratización del sistema, ya que no tendrán que informar la cuota con siete meses de anticipación o lograr la firma del acta acuerdo con los padres. Y aseguran que los directivos podrán plantear un valor para las cuotas a partir de una estructura de costos más cercana a los valores reales. Y dicen que esa anticipación que obligaba el decreto impactaba en algunos casos negativamente, ya que significaba la necesidad de plantear una cuota más alta, por las dudas.

Son muchas las escuelas que están haciendo números de sus costos para el año que viene Pilar Camacho

“La derogación del Decreto 2417/1993 representaría un paso fundamental hacia la desregulación arancelaria para las instituciones sin aporte estatal, otorgando mayor autonomía en la gestión económica y adecuando el funcionamiento institucional a las condiciones reales del contexto inflacionario actual, en el que este tipo de normativas se han vuelto manifiestamente inadecuadas, por su rigidez y obsolescencia”, apunta un comunicado de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa).

“Cabe aclarar que, en la provincia de Buenos Aires, dicho decreto no resulta aplicable a los establecimientos subvencionados ya que la jurisdicción cuenta con régimen arancelario propio, lo cual refuerza el carácter residual y fragmentario del marco vigente a nivel nacional”, apunta.

“No podemos decir si va a impactar en un abaratamiento o encarecimiento de las cuotas. Pero al menos, aquellas escuelas que en septiembre estaban obligadas a hacer un cálculo, sin muchos datos ciertos, donde se tendía a exagerar por temor a no saber los costos del año siguiente, en un marco inflacionario, van a poder hacer un cálculo más real. Esto realmente atentaba contra la escuela y contra las familias. El escenario ahora es otro. En un marco de una inflación controlada, el impacto en precios va a ser menor”, asegura Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa.

Números reales

“Lo que sí, esto desburocratiza, porque limita los trámites. La energía la tenés que tener puesta en el aula, en mejorar la escuela y no en completar papeles que nadie lee. Lo que va a ocurrir es que los números que van a plantear las escuelas van a ser más reales en función de su estructura de costos. Nadie mejor que un propietario de escuela para saber qué es lo que puede ofrecer a la comunidad y qué es lo que puede cobrar y qué es lo que la comunidad va a pagar. Nadie va a querer cobrar un valor, que después los padres no te lo puedan pagar, para que termine cerrando el colegio”, dice Zurita.

Este cambio no significa que las escuelas a fin de año los padres no vayan a recibir una estimación de la cuota del año siguiente. “Ahora las escuelas van a informar, pero van a informar con un marco de realidad. Cuando consideren que pueden informar antes de fin de año un valor real”, agrega Zurita.

“Esta medida afecta solo a los no subvencionados. Los colegios subvencionados, ya desde enero de 2024, cuando se derogó el decreto a pedio de los colegios, estaban exceptuados. Los colegios subvencionados de toda la Argentina, desde enero del año pasado no lo presentan más. Y lo seguían presentando los no subvencionados. Ahora, los no subvencionados tampoco deberán presentarlo. Representan el 30% del total del país. En Argentina hay 14.000 escuelas privadas, de las cuales el 70 % tiene subvención y 30%, no”, explica Zurita. Esto significa que la medida aplica a unas 4200 escuelas privadas alcanzadas por esta norma.

Si bien este es un reclamo que se venía impulsando por parte de los colegios privados desde hace tiempo, desde hace casi dos años, con este Gobierno, se iniciaron las gestiones para llegar al cambio. Así que, si bien no los toma de sorpresa, son muchas las escuelas que están haciendo números de sus costos para el año que viene.

“Nosotros somos muy prolijos en las cuentas. Ahora estamos evaluando cómo nos va a impactar la medida. Nosotros no recibimos subsidios del Estado. Nuestros alumnos pertenecen a una población de recursos medios y altos. No hay grandes problemas para pagar las cuotas y sabemos que las familias pueden pagar eso y más. Sin embargo, si llegara a haber una modificación en la cuota, el colegio lo va a pensar muy bien. Porque también es una realidad que nuestra población ha mermado. Y aunque seguimos teniendo un núcleo grande de familias que pueden pagar una cuota alta hay otros factores que empiezan a pesar, como por ejemplo la baja en la matrícula, sobre todo por la caída de la natalidad. Nosotros somos una asociación civil, no somos una empresa capitalista, tenemos una tradición de familias fundadoras, buscamos sustentarnos de la mejor manera posible. Aumentar la cuota en un colegio no es oferta y demanda cuando el colegio no es lucrativo. El aumento tiene que estar muy bien justificado ya que tenemos un contexto adverso que es la baja de la natalidad”, apuntó el director de un colegio bilingüe de San Fernando.

“El decreto planteaba que había que comunicarles a los padres, los aranceles, al año anterior, al primero de octubre, si eras un colegio no subvencionado, y al 31 de octubre, si eras un colegio subvencionado. Y después, un mes más tarde, tenías que comunicarles lo mismo a los organismos de contralor. Pero la verdad que terminaba siendo absurdo, porque todos sabemos que la economía argentina hace imprevisible, que es imposible que a esa fecha uno pueda saber cuál es el arancel que va a cobrar en marzo del año siguiente. Entonces, en la práctica, lo que ocurría es que esos aranceles no se sostenían, había que cambiar los aranceles, pedir permiso en las jurisdicciones, que a veces se demoraban en aprobarlo y eso en realidad perjudicaba a los padres porque les quedaba un menor número de cuotas para poder ajustar los aranceles y terminaba siendo malo para todos. O sea que la norma nunca fue cumplida taxativamente. Entonces, devenía absurda y por eso es muy razonable que se haya derogado”, apunta Rodolfo De Vicenzi, vicepresidente de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada.