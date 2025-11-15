LA NACION

Auroras australes: el fenómeno que se vio en el cielo patagónico y que montó un espectáculo de luces y colores

Se registraron en las localidades de Punta Loyola, El Chaltén y en el Macizo del Deseado, y en algunos puntos de la Isla Grande de Tierra del Fuego

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Aurora Austral en El Chaltén
Aurora Austral en El ChalténLa Opinión Austral

Esta semana se vio en el cielo un fenómeno inusual: las auroras australes, que pueden observarse con mucha mayor frecuencia en invierno. Sin embargo, en plena primavera, los cielos de distintas localidades de Santa Cruz y Tierra del Fuego se tiñeron de rosado y rojizo durante las noches del martes, del miércoles y del jueves.

Ante la época tan anormal para ver las luces, distintos usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos y subieron las fotos del fenómeno que se registró en Punta Loyola, El Chaltén y en el Macizo del Deseado (Santa Cruz) y en algunos puntos de la Isla Grande de Tierra del Fuego, que comparten Chile y la Argentina, de acuerdo a lo que publicó el portal patagónico La Opinión Austral.

El cielo de El Chaltén, Santa Cruz, por la tormenta solar
El cielo de El Chaltén, Santa Cruz, por la tormenta solarLa Opinión Austral

La particular razón por la cual se pudieron ver auroras en esta época del año es la tormenta solar que desde el lunes golpea a la Tierra de manera “severa” según informó la Agencia Espacial Europea.

¿Qué son las auroras australes?

Las auroras son un fenómeno natural que se desencadena cuando partículas cargadas del Sol interactúan con la atmósfera terrestre. Estas partículas, originarias del viento solar, son guiadas por el campo magnético de la Tierra, canalizándolas hacia los polos.

Cuando ingresan la atmósfera, colisionan con átomos de oxígeno y nitrógeno, generando un estímulo en sus electrones. Después de un tiempo, estos electrones liberan la energía absorbida en forma de luz, pintando los cielos con “una danza vibrante de colores” conocida como auroras australes o boreales según el lugar del planeta en que ocurran.

Este espectáculo celestial es el resultado de una “coreografía cósmica” entre el sol, la Tierra y su campo magnético, brindando una visión espectacular y mágica en los polos terrestres.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Comenzaron los alegatos: qué le pidieron la fiscalía y la querella al jurado
    1

    Caso Cecilia Strzyzowski. Comenzaron los alegatos: qué le pidieron la fiscalía y la querella al jurado

  2. Iba en bicicleta, cayó tras chocar contra la puerta de un auto, la atropelló un colectivo y murió
    2

    Rosario: iba en bicicleta, cayó al chocar con la puerta de un auto, la atropelló un colectivo y murió

  3. Diabetes: estos son los tres factores que aumentan la posibilidad de tener la enfermedad
    3

    Diabetes: estos son los tres factores que aumentan la posibilidad de tener la enfermedad

  4. Siesta: cuál es el tiempo ideal (y máximo) para dormir
    4

    Siesta: cuál es el tiempo ideal (y máximo) para dormir

Cargando banners ...