Tormenta solar: qué es y cuáles son las mejores fotos que dejó

Este lunes 19 de enero se registró la tormenta solar más intensa desde 2003. Se trata de un fenómeno astronómico, también conocido como tormenta geomagnética, que puede provocar auroras boreales y afectar el funcionamiento de satélites. En ese sentido, muchas personas se preguntan de qué trata, en especial por las increíbles imágenes que se compartieron en las redes sociales en los últimos días sobre este evento.

Según informó ANSA, en la noche del 19 al 20 de enero se registraron auroras en gran parte de Europa. Estas fueron visibles gracias a la sincronización favorable y a la ausencia de perturbaciones causadas por el brillo lunar. La tormenta solar registró un nivel 4 en una escala de 5. Es así que se convirtió en la más potente en 20 años. La “tormenta de Halloween” de 2023 provocó apagones en zonas enteras de Suecia y dañó la infraestructura eléctrica de Sudáfrica.

Las tormentas solares pueden provocar auroras boreales Foto de Matt Houghton en Unsplash

“La tormenta se desencadenó por la llegada de una rápida eyección de masa coronal asociada a la llamarada de clase X1.9 (la más potente) que se produjo el 18 de enero”, declaró a ANSA Mauro Messerotti, profesor de Meteorología Espacial de la Universidad de Trieste.

Además, en esta ocasión también se le unió una tormenta de radiación solar, que aún continúa.

Qué es una tormenta solar

Una tormenta geomagnética, a la que comúnmente se la llama “tormenta solar”, es una perturbación en el campo magnético de la Tierra causada por partículas cargadas y radiación emitidas por el Sol, principalmente a través de eyecciones de masa coronal (CME) o erupciones solares. La que impactó la Tierra este lunes fue particularmente rápida: viajó a aproximadamente 1000-1400 kilómetros por segundo, el triple de la velocidad promedio, y llegó a nuestro planeta en tan solo unas 25 horas.

Se originan en regiones activas del Sol, como manchas solares, donde la reconexión magnética libera energía en forma de plasma y radiación electromagnética que viaja hacia la Tierra en horas o días. Son más frecuentes durante el máximo del ciclo solar de 11 años.

Representación de una tormenta solar Getty Images

Pueden generar auroras boreales visibles en latitudes bajas, pero también interrumpir satélites, redes eléctricas, comunicaciones y GPS al inducir corrientes en sistemas tecnológicos. De todos modos, la atmósfera terrestre protege a los humanos de daños directos.

Se diferencia de una tormenta de radiación solar por su origen. En este caso, ocurre cuando una potente llamarada solar acelera una enorme nube de partículas energéticas, principalmente protones, que se lanzan a velocidades increíblemente altas, por lo cual puede alcanzar decenas de miles de kilómetros por segundo.

Estas tormentas pueden recorrer la distancia entre el Sol y la Tierra en menos de 30 minutos y permanecer activas durante varios días. Por lo tanto, estas partículas impactaron la Tierra mucho antes de la CME, y la tormenta alcanzó el nivel S4, el penúltimo en una escala que va de S1 a S5.

La tormenta de radiación solar se diferencia de una tormenta geomagnética NASA/GFSC/SDO - NASA/GFSC/SDO

Vale aclarar que las tormentas de radiación solar tampoco son peligrosas para las personas en la Tierra, gracias a la protección que brindan el campo magnético y la atmósfera. Sin embargo, pueden representar un problema para los astronautas, especialmente durante las actividades fuera de la Estación Espacial Internacional. Asimismo, pueden afectar satélites y naves espaciales, y vuelos que alcanzan altitudes muy elevadas.

Las mejores imágenes de la tormenta solar

Dado que la tormenta solar permitió que haya auroras boreales en bajas latitudes, algo que no suele ocurrir, muchos usuarios de las redes sociales compartieron imágenes de este impactante fenómeno que generaron asombro y sorpresa. Además, en lugares donde es común ver auroras boreales, se vieron más luminosas y más intesas, con tonos verdes y rosados.

Auroras boreales en Noruega por tormenta solar

Así se vivió la tormenta solar en Australia X (@Tiempo_AMBA)

Llamativas y coloridas auroras boreales que se vieron en Islandia este lunes 19 de enero X (@jakesonaplane_)

Las auroras boreales que se vieron en Groenlandia en la noche del lunes 19 de enero por la tormenta solar X (@forallcurious)