¿Cielo rosa o verde? Los estados de EE.UU. que podrán ver auroras boreales hoy 9 de marzo por una tormenta solar

En la noche del lunes 9 de marzo, los residentes de distintas jurisdicciones de Estados Unidos tienen la posibilidad de ver auroras boreales en el cielo. El fenómeno se debe a una eyección de masa coronal y a la interacción de vientos solares con el campo magnético de la Tierra. Para quienes no logren verlas, hay otra oportunidad en este mismo mes.

Los estados de EE.UU. con auroras boreales en la noche del 9 de marzo

El fenómeno luminoso se presentará como resultado de una eyección de masa coronal que se produjo el último viernes y que los expertos miran de cerca. Este no podrá verse desde cualquier parte del país norteamericano, sino que incluye solo a la región norte.

Estados del norte de EE.UU. verán auroras boreales este lunes 9 de marzo por la noche Fotos de la NASA

Concretamente, de acuerdo con la información oficial del Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés), las auroras boreales podrían ser visibles en los siguientes estados de EE.UU.:

Alaska

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Idaho

Maine

Michigan

Minnesota

Montana

Washington

Wisconsin

La eyección de masa coronal de este fenómeno corresponde al 6 de marzo, por lo que su evolución ya se monitorea desde hace algunos días. Se espera que genere tormentas solares de nivel G1 entre lunes y martes.

Qué son las auroras boreales y cuál es la mejor manera de verlas

De acuerdo con space.com, el evento astronómico está impulsado por el flujo constante de partículas de la estrella, denominado viento solar, y las grandes nubes de plasma y campo magnético expulsadas en las eyecciones.

Para ver auroras boreales, lo mejor es encontrar un espacio alejado de la contaminación lumínica Foto de Vincent Guth en Unsplash

Por los agujeros coronales, que son regiones en la atmósfera del sol donde las líneas del campo magnético se abren, se genera una colisión de los átomos de la atmósfera terrestre y las mencionadas partículas.

A partir de este fenómeno natural, se pueden ver los espectáculos de luces que suelen atraer la atención de miles de personas en el hemisferio norte.

Junto con la explicación científica, también se brindó una serie de recomendaciones para observar el espectáculo astronómico del 9 de marzo.

Para este lunes, el mejor horario será la franja entre las 22 hs y las 2 hs de la madrugada del martes (horario local).

Además, la ubicación óptima es un lugar alejado de la contaminación lumínica, con una vista despejada del horizonte y orientado hacia el norte.

Miles de turistas asisten año a año a ver las auroras boreales

Si se presentan de forma tenue, la recomendación es usar la cámara del teléfono celular y apuntar al cielo para captarlas.

Esto se debe a que estas tecnologías tienen sensores más sensibles que el ojo humano en este terreno.

Las auroras boreales pueden presentarse en el equinoccio de primavera

Para quienes no logren observarlas este lunes o tengan el deseo de una nueva experiencia, en la noche del 20 de marzo, cuando se produzca el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, habrá una nueva posibilidad.

Cuando ocurra este fenómeno, el campo magnético de la Tierra se alineará de tal forma con el viento solar que intensificará la probabilidad de que aparezcan auroras boreales.

Por ese motivo, se trata de un mes de actividad intensa en lo que refiere a este evento astronómico, con más de una fecha posible para observarlas sin necesidad de ningún artefacto ni equipo especial.