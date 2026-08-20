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Autorizan la privatización del Belgrano Cargas; Francisco Adorni dijo que puso un cero de más en su declaración jurada
Además, Javier Milei habla en el Council of the Americas; Donald Trump anunció una “guerra económica” contra Irán; River empató con Independiente Santa Fe. Estas son las noticias de la mañana del lunes 20 de agosto de 2026
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LA NACION
- Javier Milei hablará en el Council of the Americas. El evento reúne a representantes de empresas, funcionarios y gobernadores. El mandatario buscará transmitir confianza al sector empresario y defender el rumbo económico del Gobierno: su mensaje tendrá como eje la inversión, el acceso al crédito y la continuidad del proceso de desinflación.
- El Gobierno autorizó la privatización del Belgrano Cargas. Se publicó la resolución con la que se abre el proceso para concesionar la empresa que opera las líneas San Martín, General Urquiza y General Belgrano. La privatización será por 50 años y no podrán participar empresas controladas por Estados extranjeros.
- El hermano de Adorni dijo que se confundió y puso un cero de más en su declaración jurada. El diputado bonaerense Francisco Adorni está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Acusó un error en su declaración jurada de 2024 y dijo que eso llevó al fiscal Guillermo Marijuan, quien pidió su indagatoria, a hacer una lectura equivocada de sus números.
- Donald Trump anunció una “guerra económica” contra Irán y lanzó una amenaza contra los países que intenten ayudarla. Afirmó que Estados Unidos va a llevar a cabo una embestida inédita contra el régimen de Teherán, que incluiría un aislamiento económico “sin precedentes”. El mandatario además amenazó con consecuencias “tremendas” a cualquier país que ayude o haga negocios con Irán, y definió a la operación como la “más aplastante jamás emprendida contra ningún país”.
- River empató sin goles ante Independiente Santa Fe por la Sudamericana. Fue en la ida de los octavos de final que se jugó en Colombia. La revancha será el miércoles próximo en el Monumental. Platense, por su parte, hizo historia: eliminó a Coquimbo Unido de Chile y se clasificó por primera vez a cuartos de final de la Libertadores. En la próxima instancia, el equipo dirigido por Martín Palermo se enfrentará a Fluminense.
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