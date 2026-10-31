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Avanza un centro de baja presión que aumentará la inestabilidad y traerá lluvias y tormentas con impactos localizados: las zonas afectadas

Las precipitaciones podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte en sectores del AMBA y el este bonaerense; el fin de semana alternará mejoras temporarias con nuevos desmejoramientos y temperaturas moderadas

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Un centro de baja presión de lento desplazamiento sobre el este de la provincia de Buenos Aires mantiene condiciones favorables para el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas aisladas. La inestabilidad aumentará este sábado 31 de octubre, con la posibilidad de precipitaciones que alcancen intensidad moderada a fuerte en sectores puntuales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el territorio bonaerense.

El escenario estará marcado por diferencias importantes entre lugares cercanos: mientras algunas zonas podrían recibir lluvias intensas, otras registrarían acumulados menores. Esta dinámica se extenderá durante el fin de semana, con una mejora prevista para el sábado y un nuevo desmejoramiento el domingo, en el inicio de noviembre.

Pronostico del tiempo
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Dónde se esperan las lluvias y tormentas más intensas

Según Meteored, este viernes aumentará la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en el AMBA y todo el este de la provincia de Buenos Aires, por la influencia del sistema de baja presión. El pronóstico anticipa un ambiente con abundante humedad y poco viento, condiciones que podrían favorecer lluvias localizadas de intensidad moderada a fuerte.

Los momentos con mayores posibilidades de precipitaciones serán la madrugada y la tarde, de acuerdo con el modelo meteorológico de referencia ECMWF. El riesgo principal estará asociado a la intensidad que alcance la lluvia en los sectores donde se desarrollen los fenómenos.

Por esa distribución irregular, los montos acumulados podrían presentar grandes variaciones dentro de una misma región. La previsión no plantea precipitaciones uniformes sobre toda el área, sino episodios aislados capaces de generar impactos localizados.

Cómo estará el tiempo el sábado en Buenos Aires

Este sábado 31 de octubre comenzará con abundante nubosidad y la posibilidad de lloviznas remanentes o neblinas pasajeras durante las primeras horas. Luego se espera una mejora que permitirá contar con condiciones más favorables para realizar actividades al aire libre.

El cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque durante la tarde podrían aparecer algunos nubarrones. Así, la jornada ofrecerá una pausa dentro de la sucesión de períodos inestables que afecta a Buenos Aires.

La mejora, sin embargo, será temporaria: el pronóstico prevé otro cambio de condiciones para el cierre del fin de semana.

Pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
Pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Cuándo volverán las precipitaciones el domingo

El domingo 1° de noviembre tendrá un aumento marcado de la nubosidad a medida que avance el día. Aunque la mañana todavía podría ofrecer condiciones aprovechables al aire libre, después del mediodía será probable la llegada de lluvias y tormentas desde el interior del país.

En este nuevo episodio, el principal riesgo también estará vinculado con la posibilidad de precipitaciones localmente fuertes y aisladas. De esta manera, el comienzo del mes mantendrá la alternancia entre ventanas de mejor tiempo y períodos con fenómenos de distribución irregular.

El lunes 2 podría iniciarse con inestabilidad remanente en la región. Más tarde se perfila una nueva mejora, con presencia de sol y temperaturas agradables que podrían superar los 25°C.

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