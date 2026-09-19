Avanza un fenómeno desde el Pacífico que dejará máximas arriba de 25°C, humedad, tormentas y ráfagas que podrían superar los 90km/h: las zonas afectadas

Un profundo sistema de baja presión avanzará desde el océano Pacífico y atravesará la Patagonia durante el fin de semana. El fenómeno provocará un escenario de fuertes contrastes, con temperaturas superiores a los 25°C, aumento de la humedad, tormentas, nevadas y ráfagas intensas.

El cambio comenzará a sentirse este viernes con viento fuerte en el centro y sur de la región. Sin embargo, las condiciones más adversas llegarán entre el sábado y el domingo, cuando la baja presión cruce hacia el territorio argentino y posteriormente se desplace hacia el océano Atlántico.

Antes del ingreso del aire frío, algunas localidades del norte y noreste patagónico podrían registrar máximas de entre 26°C y 28°C. Luego, el avance frontal provocará un marcado descenso térmico, con lluvias, nieve en sectores cordilleranos y viento intenso.

Pronostico del tiempo

Humedad, tormentas y ráfagas

Según informó Meteored, durante el sábado, la baja presión se aproximará rápidamente a la Patagonia y comenzará a extender su frente cálido sobre la región. Las primeras precipitaciones se producirán en la cordillera del norte de Santa Cruz y Chubut y, durante la tarde y la noche, avanzarán hacia Río Negro y Neuquén.

Las lluvias serán más persistentes sobre los sectores cordilleranos de Chubut, Río Negro y Neuquén. En las zonas más elevadas del noroeste neuquino, además, podrán registrarse algunas nevadas.

También se esperan chaparrones sobre áreas de la estepa de Chubut y Santa Cruz a medida que el sistema gane organización y se desplace hacia el este.

Por delante del frente aumentará el ingreso de aire cálido y húmedo, una combinación que favorecerá el desarrollo de tormentas sobre el noreste patagónico. Las áreas más comprometidas serán el Valle Medio de Río Negro y los sectores próximos a la costa.

En ese contexto, Trelew y Puerto Madryn podrían registrar máximas de alrededor de 27°C. Una temperatura similar se espera en Viedma, mientras que Choele Choel podría alcanzar los 28°C.

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, las temperaturas también se ubicarán cerca de los 28°C antes de la aparición de chaparrones hacia el final de la jornada.

⚠️ El norte del NEA en #alerta por #tormentas desde este viernes 18.



⛈️ Formosa, Chaco y el norte de Corrientes tendrán, por más de 24 horas (sumando a Misiones desde el sábado), tormentas fuertes, hasta 70 mm acumulados, ráfagas de viento y no se descarta granizo. pic.twitter.com/2dKs5iuYI8 — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 18, 2026

El domingo llegarán el aire frío, la nieve y las ráfagas más fuertes

El cambio más importante se producirá durante el domingo, cuando el centro de baja presión ingrese en el territorio argentino y atraviese la región comprendida entre el norte de Chubut y el sur de Río Negro. Luego, el sistema continuará su recorrido hacia el Atlántico.

Detrás del fenómeno comenzará a ingresar aire considerablemente más frío desde el sur, lo que provocará un fuerte descenso de las temperaturas y nuevas precipitaciones.

El cambio podrá dejar nevadas en el oeste y noroeste de Chubut, además de episodios de lluvia y nieve en las zonas elevadas de la cordillera. También se esperan lluvias sobre buena parte de Chubut y algunas tormentas en sectores del noreste provincial.

En Bariloche, la máxima será cercana a los 4°C y las lluvias podrían alcanzar intensidad moderada. En Ushuaia, en tanto, la temperatura rondará apenas 1°C y podrían producirse nevadas durante las primeras horas del día.

El viento será otro de los fenómenos destacados. El Alto Valle de Río Negro y Neuquén podría registrar ráfagas superiores a los 70 km/h durante la tarde, mientras que en Zapala podrían superar los 75 km/h. En Rincón de los Sauces, por su parte, se prevén valores por encima de los 60 km/h.

De esta manera, el fin de semana terminará con un escenario de tiempo severo y grandes contrastes sobre la Patagonia: tras las temperaturas cercanas a los 28°C, el avance del aire frío dejará tormentas, lluvias, nevadas y viento intenso en buena parte de la región.