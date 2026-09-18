Se viene un nuevo frente que provocará inestabilidad, tormentas, ráfagas de hasta 50 km/h y el regreso del frío en plena primavera: las zonas afectadas

El tramo final del invierno estará marcado por temperaturas agradables, abundante presencia de sol y condiciones estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, este escenario cambiará durante el fin de semana con el avance de un nuevo frente frío.

El sistema provocará un aumento de la inestabilidad, lluvias y tormentas aisladas, seguido por una marcada rotación del viento. Con el ingreso de una masa de aire más fresco, también se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y un descenso de las temperaturas.

El cambio se producirá en la antesala del comienzo astronómico de la primavera, previsto para el martes 22 de septiembre. Luego de máximas cercanas a los 25°C, los registros volverán a ubicarse por debajo de los 20°C en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Pronostico del tiempo

Cuándo llegarán las tormentas al AMBA

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, las condiciones comenzarán a modificarse durante la tarde del domingo 20 por el ingreso de un frente frío sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires. Hacia el atardecer o la noche podrían desarrollarse lluvias y tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitaciones se ubica cerca del 70%, mientras que los valores acumulados podrían oscilar entre los 5 y los 20 milímetros. En principio, los fenómenos tendrían una intensidad leve a moderada, aunque no se descarta que alguna tormenta presente una mayor actividad de manera localizada.

Hasta entonces, la región mantendrá condiciones propias de la primavera. Después de un miércoles con mínimas inferiores a los 3°C en sectores del conurbano bonaerense y máximas de apenas 14°C, el jueves comenzó un período de estabilidad y marcado ascenso térmico.

Para el viernes y el sábado se esperan máximas de entre 23 y 24°C en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con cielo parcialmente nublado y mínimas frescas que aumentarán de manera paulatina. Los vientos soplarán mayormente desde el noreste y el este, con intensidad débil a moderada.

El calor se extiende a casi toda la Argentina a horas de arrancar la primavera 📈. Pero el fin de semana no será tranquilo: se vienen tormentas ⛈, granizo y descenso térmico.



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Ráfagas de hasta 50 km/h y descenso de la temperatura

Las condiciones comenzarán a mejorar rápidamente durante la madrugada del lunes 21, pero el paso del frente frío provocará una rotación del viento al sudoeste y el ingreso del Pampero.

El lunes se perfila como la jornada más ventosa del período. Las ráfagas podrían superar los 50 o 55 kilómetros por hora, especialmente durante el mediodía y la tarde en el AMBA.

La llegada de la nueva masa de aire también ocasionará un descenso de las temperaturas. Después de las tardes cálidas del fin de semana, se espera una mínima cercana a los 14°C y una máxima de alrededor de 19°C.

La baja térmica se sentirá tanto en la ciudad de Buenos Aires como en los distintos partidos del conurbano bonaerense. De esta manera, el ambiente volverá a mostrarse más fresco justo antes del inicio oficial de la primavera.

#PronosticodelTiempo🇦🇷

⌛🌸 Cuenta regresiva para la llegada de la #primavera.



En el #AMBA el invierno se despide a plena primavera, con ambiente cada vez más templado a cálido y gradual incremento de la humedad.



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Cómo comenzará la primavera en Buenos Aires

El equinoccio de primavera ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 21.05, hora de la Argentina. Ese día continuará el ambiente fresco en la ciudad de Buenos Aires, con temperaturas estimadas entre los 9 y los 18°C, aunque sin probabilidad de lluvias.

El descenso térmico será transitorio. Hacia el miércoles y el jueves de la próxima semana, los valores volverán a aumentar y las máximas podrían alcanzar nuevamente los 23 y 26°C, respectivamente.

Así, el comienzo de la primavera estará caracterizado por una marcada variabilidad: tardes cálidas, el avance de un frente frío, tormentas, fuertes ráfagas y un posterior descenso térmico en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.