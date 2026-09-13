Avanza una nueva masa de aire polar que provocará un ambiente gélido y un cambio brusco en el pronóstico durante la semana: las zonas afectadas

Un nuevo frente de aire polar avanzará durante las próximas 72 horas sobre gran parte de la Argentina y dará lugar a un fuerte cambio de las condiciones meteorológicas, con un marcado descenso de las temperaturas, lluvias, nevadas, heladas y viento intenso en distintas regiones del territorio nacional.

El fenómeno comenzará a sentirse con mayor intensidad durante el sábado 12 y se extenderá a lo largo del domingo 13, cuando el aire frío ya habrá alcanzado prácticamente todo el país. Uno de los puntos destacados será Buenos Aires, donde el viento del sudeste podría provocar una crecida del Río de la Plata y un importante aumento del oleaje sobre la costa atlántica.

Además, algunas zonas de la Patagonia podrían registrar temperaturas mínimas de hasta -15°C, mientras que las nevadas alcanzarán sectores de Mendoza, San Juan, San Luis y las sierras de Córdoba. Para el domingo, el frío llegará también al norte argentino y CABA tendrá mínimas de entre 4°C y 5°C, con registros inferiores en el conurbano.

Pronostico del tiempo

Cómo avanzará el nuevo frente de aire polar sobre el país

De acuerdo con Meteored, un nuevo y fuerte ingreso de aire frío de características polares avanzará este fin de semana sobre la Argentina y provocará anomalías térmicas negativas muy marcadas para esta altura del año. A medida que el frente se desplace hacia latitudes más bajas, dejará a su paso fuertes heladas, nevadas persistentes, lluvias y un marcado incremento del viento.

El cambio comenzará a hacerse evidente durante el sábado. En Tierra del Fuego persistirán las ráfagas del oeste y las condiciones inestables, con probabilidad de lluvias y nevadas aisladas. En buena parte de la Patagonia, en cambio, un anticiclón se instalará detrás del frente frío y favorecerá una progresiva estabilización del tiempo.

Sin embargo, el ingreso de la masa polar provocará un abrupto descenso de las temperaturas, con heladas muy fuertes y un ambiente gélido. En sectores de meseta, las mínimas podrían alcanzar los -15°C.

El noroeste de la Patagonia también permanecerá inestable. En Neuquén continuarán las lluvias y nevadas aisladas luego de una jornada en la que estuvieron vigentes alertas por acumulaciones de nieve de hasta 40 centímetros.

🥶 El invierno da su último zarpazo: inminente impacto de #frío polar que cubrirá todo el país con ambiente gélido, heladas, sudestada 💨, y nevadas atípicas para septiembre ☃.



Informe especial de @MARINA_eltiempo. https://t.co/c5zTdRI4Xs pic.twitter.com/gaQkcElWdZ — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 11, 2026

Nevadas atípicas y temperaturas bajo cero

Con el correr de las horas del sábado, el frente frío avanzará sobre Cuyo y la región Pampeana, donde generará un marcado descenso térmico y favorecerá el desarrollo de lluvias y nevadas.

Uno de los sectores más afectados será Mendoza, donde se esperan nevadas no solamente en áreas de montaña sino también en zonas bajas. Toda la provincia permanecerá bajo alerta amarilla, mientras que algunos sectores estarán alcanzados por un nivel naranja.

Entre las áreas señaladas se encuentran Tupungato, Rivadavia y Tunuyán, donde los acumulados de nieve podrían superar los 20 centímetros.

Las condiciones también serán inusuales en San Juan, San Luis y Córdoba. En las sierras cordobesas y en territorio puntano se prevén nevadas atípicas para septiembre, con acumulaciones que podrían alcanzar los 10 centímetros e incluso superar ese valor de manera localizada.

En tanto, en el resto de Córdoba, La Pampa, el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, el desplazamiento del frente frío provocará un aumento de la inestabilidad, con lluvias y lloviznas acompañadas por un marcado descenso de la temperatura.

⛈️ Alerta por #tormentas matinales, fuertes a severas, en el NEA:



🟠 Misiones, este y norte de Corrientes y en Resistencia (hasta 60 mm y ráfagas de hasta 90 km/h),

🟡 el este de Chaco y Formosa, sur y centro de Corrientes y el noreste de Santa Fe (hasta 30 mm). pic.twitter.com/mc74Crsayc — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 11, 2026

Cómo estará el tiempo este domingo

Para el domingo 13 se espera una progresiva estabilización de las condiciones meteorológicas en distintas regiones, aunque el frío polar seguirá instalado y las temperaturas permanecerán muy bajas.

La Patagonia continuará bajo el dominio de altas presiones, con nubosidad variable, heladas y ambiente gélido. Persistirán algunas lluvias y nevadas en sectores del sudoeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En Cuyo y la región Pampeana, las altas presiones también favorecerán una mejora del tiempo, pero dejarán como contrapartida condiciones propicias para la formación de heladas marcadas.

Dentro de la provincia de Buenos Aires, el termómetro podría ubicarse por debajo de los 0°C en sectores del sur, centro y áreas más elevadas. En CABA, en tanto, la mínima se ubicará entre los 4°C y 5°C, mientras que en el Gran Buenos Aires se esperan registros inferiores.

El viento contribuirá además a que las sensaciones térmicas sean todavía más bajas durante las primeras horas del día.

Finalmente, el aire polar terminará de avanzar sobre el norte argentino. En sectores cordilleranos del NOA se esperan valores inferiores a -10°C, mientras que buena parte de la región registrará temperaturas por debajo de los parámetros normales para septiembre y mínimas inferiores a los 10°C.