Avanza un frente de aire antártico que llegará con fuertes heladas, sensación térmica muy baja, inestabilidad y lluvias: las zonas afectadas

El invierno volverá a sentirse con fuerza en gran parte de la Argentina durante el primer fin de semana de septiembre. Un frente frío de características antárticas avanzará desde la Patagonia hacia el centro y norte del país y provocará temperaturas propias de julio.

El fenómeno estará acompañado por heladas generalizadas, sensaciones térmicas muy bajas, lluvias, chaparrones y fuertes ráfagas. También podrían registrarse nevadas atípicas en sectores serranos y acumulaciones de hasta 30 centímetros en zonas cordilleranas.

El período más frío se concentrará entre la noche del sábado 5 y las primeras horas del domingo 6. En la ciudad de Buenos Aires se esperan temperaturas cercanas a los 2°C, mientras que algunos sectores del Gran Buenos Aires podrían alcanzar o perforar los 0°C.

El pronostico del tiempo

Cómo avanzará el aire antártico sobre la Argentina

Según informó Meteored, la irrupción de aire antártico comenzará a sentirse con mayor intensidad durante este sábado. El frente avanzará desde el sur hacia el norte del territorio y dejará un marcado descenso térmico, acompañado por viento e inestabilidad.

El extremo sur de la Patagonia presentará condiciones relativamente estables, aunque el escenario será diferente sobre la costa. En el este de Chubut y Río Negro podrían producirse lluvias y chaparrones de manera intermitente.

El viento del sector sur hará que las sensaciones térmicas sean todavía más bajas. En la meseta patagónica se prevén temperaturas mínimas de hasta -13 °C, con máximas que en algunos lugares podrían permanecer por debajo de 0 °C.

Durante el domingo, el dominio de las altas presiones favorecerá una mejora general de las condiciones. Sin embargo, el aire antártico continuará instalado y mantendrá las temperaturas por debajo de los valores normales para septiembre.

🥶 Como en pleno julio pero en septiembre.

🌡️❄️ Se espera un importante descenso de la #temperatura para este fin de semana en todo el país, por el avance de un frente #frío de características antárticas que dejará importantes #heladas.



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Alerta por nieve y ráfagas en Mendoza

La región de Cuyo también quedará bajo la influencia de la masa de aire frío. En Mendoza se esperan nevadas, principalmente en la zona cordillerana, combinadas con viento intenso del sector sur.

Las ráfagas podrían superar los 65 km/h, por lo que las condiciones resultarán adversas tanto por la reducción de la visibilidad como por las bajas sensaciones térmicas.

La inestabilidad asociada con el frente también mantendrá la posibilidad de nevadas en las zonas altas de las sierras de San Luis y Córdoba. Se trataría de precipitaciones atípicas para el comienzo de septiembre, pocos días después del inicio de la primavera meteorológica.

Pronóstico del tiempo extendido

Qué ocurrirá en la provincia de Buenos Aires

El sur de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia estarán bajo la influencia de un intenso flujo de viento antártico, con ráfagas superiores a los 50 km/h. Esta situación mantendrá sensaciones térmicas muy bajas durante el sábado.

A medida que la masa fría avance sobre el territorio bonaerense, la atmósfera se volverá más inestable. Las lluvias y los chaparrones dispersos recorrerán de sur a norte gran parte de la provincia y algunos episodios podrían incluir graupel, una precipitación formada por pequeños gránulos de hielo.

El momento más frío del fin de semana se desarrollará entre la noche de este sábado y las primeras horas del domingo. Durante ese período, las heladas se extenderán con fuerza por la región Pampeana y la zona núcleo.