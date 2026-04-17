Cuándo es el Apagón Meteorológico que anuncian en la Argentina para los próximos días

Los empleados del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron una medida de fuerza que interrumpe la comunicación de datos climáticos en todo el territorio. El Apagón Meteorológico busca visibilizar la situación contractual de los empleados ante la posible baja de contratos en la planta estatal que implica la suspensión total de la información sobre el estado del tiempo y las advertencias climáticas en los canales oficiales de comunicación.

La protesta de los trabajadores del organismo técnico tiene fecha confirmada para el viernes 24 de abril. Durante esa jornada, el cese de la difusión de información climática comenzará a las 5 de la mañana y las 12 del mediodía. Los integrantes del sector técnico suspenden la actualización de los pronósticos y las alertas meteorológicas en todas sus plataformas digitales y medios de contacto habituales.

Apagon meteorologico

Los representantes gremiales informaron que la protesta busca alertar sobre el impacto que tiene la reducción de personal en la calidad del servicio técnico.

Silvina, empleada del área de sistemas del organismo, brindó detalles en un móvil de LN+ sobre el alcance de la protesta en las terminales aéreas. Según la trabajadora, la medida afectará absolutamente a todos los vuelos comerciales, domésticos e internacionales, ya que la falta de registros meteorológicos actualizados impide el desarrollo normal de la actividad en los aeropuertos.

“Sin nuestros pronósticos aeronáuticos, sin el trabajo de nuestros observadores, un plan de vuelo no puede ser seguro y por lo tanto se van a cortar todos los servicios aeronáuticos, salvo obviamente aquellos que requieran salvar alguna vida”, explicó a LN+.

Por qué los trabajadores del sector técnico realizan la protesta

El conflicto se origina en la posible baja de contratos en la planta estatal y el cuestionamiento oficial sobre los perfiles profesionales del área. En este marco, los empleados defendieron la importancia de cada eslabón en la cadena de producción de datos climáticos. Silvina detalló ante las cámaras de LN+ que la estructura del organismo incluye observadores meteorológicos, técnicos, bachilleres, licenciados y doctores.

Para los empleados, el observador es un meteorólogo porque es el encargado de monitorear los datos que luego se transforman en productos finales. La materia prima del servicio es el dato meteorológico básico. “No es válido porque si vos tomas que el dato es la materia prima nuestra, no es un complemento, es materia prima. Entonces, no podés cortar la materia prima, por la cual luego desarrollás un sistema de alerta robusto, que va a dejar de ser robusto porque no tenés datos, un pronóstico robusto que va a dejar de serlo porque no tenés datos, y la infinidad de productos que nos atravesan la vida diaria, la navegación marítima, fluvial, los vuelos”, señaló.

“Si recordamos un poco nuestra historia, el servicio nunca vio la necesidad de llamar a un paro. El desguace es tan grande que nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza. Entonces, si no hay, no se revierte esta situación y no solamente continuaremos con el paro del 24, sino lo continuaremos con distintos paros y lo estamos haciendo saber a toda la población”, concluyó la empleada del Servicio Meteorológico Nacional.