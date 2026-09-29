Avanza una ciclogénesis de 48 horas que provocará tormentas localmente intensas y un brusco cambio en la temperatura, en el cierre de septiembre: las zonas afectadas

El cierre de septiembre estará marcado por un nuevo período de fuerte inestabilidad en el centro y norte de la Argentina, donde la combinación de calor, humedad y el desarrollo de un sistema de baja presión favorecerá la formación de tormentas. El proceso se extenderá durante las próximas 48 horas y estará acompañado por el avance de un frente frío hacia el norte.

El cambio llegará después de un domingo con condiciones agobiantes en distintos puntos del país, donde las sensaciones térmicas llegaron a aproximarse a los 45°C. Entre este martes y miércoles, las precipitaciones se desplazarán por diferentes provincias y podrán presentarse con intensidad de manera localizada.

Hacia el miércoles 30, último día de septiembre, el escenario comenzará a modificarse: una dorsal de altas presiones favorecerá una estabilización en buena parte del centro y norte argentino, aunque todavía persistirán tormentas en algunos sectores del extremo norte.

Pronostico del tiempo

Cómo avanzará la ciclogénesis y dónde habrá tormentas

Según informó Meteored, el comienzo de este martes 29 de septiembre encuentra al centro y norte de la Argentina bajo una situación de marcada inestabilidad. Un frente cálido se extiende sobre el sur del Litoral y separa una masa de aire muy calurosa y húmeda ubicada más al norte de condiciones diferentes sobre el centro del territorio nacional.

A este escenario se suma una intensa corriente en chorro en niveles bajos, que se extiende desde Cuyo hacia el centro de la provincia de Buenos Aires y favorece un importante transporte de humedad desde el norte. Al mismo tiempo, un sistema de baja presión se desarrolla sobre el norte argentino, lo que refuerza la convergencia y genera un contexto propicio para el desarrollo de tormentas.

Durante este martes, las tormentas más organizadas se mantendrán principalmente sobre el sur de Brasil. Sin embargo, la inestabilidad también abarcará distintos sectores de la Argentina.

En Santa Fe, especialmente en el centro y sur provincial, Entre Ríos, el norte de Buenos Aires y sectores de La Pampa podrán producirse chaparrones y tormentas dispersas, con fenómenos que podrían alcanzar intensidad localmente fuerte.

Otro núcleo de inestabilidad se concentrará más al norte debido a la ubicación del sistema de baja presión. En este caso, Santiago del Estero, Tucumán y Salta podrán registrar tormentas, mientras que la actividad podría alcanzar de forma más aislada al este de Formosa.

⛈️ Lluvias y #tormentas: las protagonistas en la primera parte de la semana, sobre más de la mitad del país que se mantiene en #alerta.



⚠️ Este lunes 28, entre 15-50 mm acumulados, ráfagas de hasta 60 km/h, posible granizo y frecuente actividad eléctrica sobre 13 provincias. pic.twitter.com/5577TMUGZs — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 28, 2026

Del calor extremo a un marcado descenso de temperatura

El proceso de inestabilidad estará acompañado por un importante contraste térmico. La masa de aire instalada sobre el norte del país ya dejó durante el domingo registros particularmente elevados: en sectores de Corrientes, Chaco y el norte de Santa Fe, la sensación térmica se acercó a los 45°C.

El ambiente también fue muy caluroso y húmedo en el este de Formosa y buena parte de Misiones. Para este martes, el calor continuará siendo uno de los protagonistas en el noreste: Corrientes podría alcanzar unos 36°C y Posadas rondaría los 34°C, con valores similares en el norte misionero.

En Salta, en tanto, la temperatura podría llegar a los 31°C antes o entre las tormentas. Santiago del Estero presentará valores más moderados, cercanos a los 25°C, en un contexto dominado por chaparrones y actividad eléctrica.

Pronóstico extendido del SMN

Avanza el frente frío y desplaza las tormentas

El momento central del cambio se producirá durante el martes 29, cuando el centro de baja presión se desplace rápidamente hacia el sudeste. Primero alcanzará el noreste de Uruguay y luego continuará hacia el sur de Brasil y el océano Atlántico, donde comenzará a profundizarse.

Ese movimiento permitirá que el frente avance hacia el norte como frente frío, desplazando progresivamente la zona de tormentas y favoreciendo el ingreso de una masa de aire más fresco detrás del sistema.

De esta manera, el descenso térmico comenzará a sentirse en una extensa porción del centro y norte del país respecto de las elevadas temperaturas registradas durante las jornadas anteriores.

Las precipitaciones, por su parte, también irán trasladándose hacia latitudes más septentrionales. Salta, Formosa, Corrientes y Misiones continuarán con posibilidad de chaparrones y tormentas a medida que avance el sistema, mientras que detrás del frente las condiciones tenderán a mejorar.