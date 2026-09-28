Pronóstico del tiempo: alerta por lluvias y viento en los próximos días en Buenos Aires

La última semana de septiembre comenzará con condiciones inestables en la ciudad de Buenos Aires, donde se esperan lluvias y tormentas entre este lunes y el martes, acompañadas por un marcado incremento del viento. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían acercarse a los 60 km/h durante la jornada del martes.

El escenario estará asociado al avance de un sistema frontal sobre el centro y norte del país. Después de las precipitaciones, las condiciones comenzarán a mejorar desde el miércoles, con jornadas más estables, temperaturas máximas que se mantendrán entre los 18°C y los 20°C y mínimas que podrían descender hasta los 10°C.

Para este lunes, el organismo nacional prevé una máxima de 19°C y una mínima de 14°C, con probabilidades de precipitación que llegarán hasta el 70% hacia la tarde y noche. El martes será la jornada con mayor inestabilidad y viento, antes de una mejora progresiva durante el resto de la semana.

Pronostico del tiempo

Tormentas y un frente frío avanzan sobre el centro del país

Según informó Meteored, el comienzo de este lunes 28 de septiembre encuentra al centro y norte de la Argentina bajo una situación de marcada inestabilidad. Un frente cálido se extiende sobre el sur del Litoral, mientras que una intensa corriente en chorro en niveles bajos favorece el transporte de humedad desde el norte. A esto se suma el desarrollo de un sistema de baja presión, que genera condiciones propicias para la formación de tormentas.

Durante el lunes, la actividad alcanzará distintos sectores de Santa Fe, Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde podrían registrarse chaparrones y tormentas dispersas, algunas localmente intensas.

El fenómeno se produce luego de una jornada dominada por temperaturas elevadas y una fuerte humedad en buena parte del centro y norte argentino. En sectores de Corrientes, Chaco y el norte santafesino, las sensaciones térmicas se aproximaron a los 45°C durante el domingo.

La situación comenzará a modificarse con el avance de un frente frío. Para el martes, el centro de baja presión se desplazará rápidamente hacia el sudeste y permitirá que el sistema frontal avance hacia el norte, provocando un descenso generalizado de las temperaturas respecto de los registros de los últimos días.

A medida que el frente se desplace, también lo hará la zona de tormentas. Detrás del sistema comenzará a ingresar aire más fresco y las condiciones tenderán a estabilizarse progresivamente sobre el centro del país.

⛈️ Lluvias y #tormentas: las protagonistas en la primera parte de la semana, sobre más de la mitad del país que se mantiene en #alerta.



⚠️ Este lunes 28, entre 15-50 mm acumulados, ráfagas de hasta 60 km/h, posible granizo y frecuente actividad eléctrica sobre 13 provincias. pic.twitter.com/5577TMUGZs — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 28, 2026

Cómo estará el tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Según el pronóstico del SMN, este lunes 28 tendrá una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 19°C. Durante la mañana existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia el mediodía disminuye a entre 0% y 10%.

Sin embargo, la inestabilidad volverá a intensificarse durante la tarde y la noche. Para esos períodos, el organismo anticipa una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%, con vientos de entre 13 y 22 km/h.

El martes 29 continuará el tiempo adverso. La mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 20°C. Durante la madrugada y la mañana se prevén tormentas, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%.

Uno de los principales factores para tener en cuenta será el viento. Durante la primera mitad del martes soplará a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Hacia la tarde, los vientos disminuirán a entre 13 y 22 km/h, aunque las ráfagas podrían intensificarse y ubicarse entre 51 y 59 km/h.

Para ese período todavía se mantiene una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. Por la noche, en cambio, el SMN no anticipa lluvias, aunque continuarán los vientos de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Pronóstico extendido del SMN

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

El cambio más marcado llegará a partir del miércoles 30, cuando el SMN anticipa una jornada sin precipitaciones y con una mínima de 10°C y una máxima de 19°C. El cielo estará entre algo y parcialmente nublado y los vientos se mantendrán entre 13 y 22 km/h.

Este escenario coincide con lo previsto por Meteored para el centro del país. Durante el miércoles, una dorsal de altas presiones favorecerá condiciones más estables, mientras el frente y las principales tormentas continuarán desplazándose hacia el norte.

El jueves 1° de octubre también se presentará estable en la ciudad, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 11°C y una máxima de 18°C. Sin lluvias previstas, el viento será más intenso durante la mañana, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Para el viernes 2, las condiciones se mantendrán sin precipitaciones, con temperaturas de entre 10°C y 18°C. El sábado 3 volverá a aparecer una baja probabilidad de lluvias durante la primera mitad del día, de entre 10% y 40%, con una mínima de 11°C y una máxima de 19°C.

Finalmente, el domingo 4 se anticipa sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 18°C.