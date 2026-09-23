Avanza una masa de aire frío de origen polar que dará paso a un ascenso térmico progresivo y provocará humedad, chaparrones y tormentas: las zonas afectadas

El avance de una masa de aire frío de origen polar modificará las condiciones meteorológicas sobre gran parte de la Argentina. El fenómeno provocará un marcado descenso de las temperaturas, con registros cercanos a los 2 °C en algunas localidades y riesgo de heladas en amplios sectores del centro del territorio nacional.

Sin embargo, el episodio será breve. A partir del miércoles, el viento rotará al sector norte y dará paso a un ascenso térmico progresivo que se extenderá hasta el fin de semana. El aumento del calor y la humedad preparará el escenario para el regreso de la inestabilidad.

El domingo, el avance de un nuevo sistema frontal podría generar chaparrones y tormentas en el centro y el noreste del país, después de varios días con condiciones estables y escasas precipitaciones.

Pronostico del tiempo

Cuáles serán las zonas afectadas por el aire polar y las heladas

De acuerdo con Meteored, la madrugada de este martes concentrará el momento más frío de toda la secuencia, debido al ingreso de aire de origen polar. Las heladas se extenderán sobre buena parte de la región central, con mayor intensidad en el centro y el sur de la provincia de Buenos Aires, y también alcanzarán sectores de La Pampa, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe.

Las temperaturas mínimas previstas se ubicarán cerca de los 2 °C en Santa Rosa, 3 °C en Bahía Blanca y 4 °C en Tandil. En tanto, se esperan registros del orden de los 5 °C en Pergamino y Río Cuarto, mientras que en el norte bonaerense y el sur santafesino rondarán los 7 °C.

El descenso se verá favorecido por un proceso de enfriamiento radiativo. La combinación de cielo despejado, aire seco y viento más calmo permitirá que la superficie pierda calor con rapidez durante la noche.

Por ese motivo, aunque las temperaturas del aire se mantengan entre los 2 °C y los 4 °C, los registros a nivel del suelo podrían descender varios grados más y quedar por debajo de los 0 °C.

El martes ingresará aire frío con heladas sobre el centro del país ❄. Luego el viento rotará al norte y la temperatura subirá de forma sostenida hasta el domingo 📈, cuando un frente dejará tormentas ⛈.



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Cuándo comenzará el ascenso de las temperaturas

El aire frío permanecerá durante un período breve. Desde el miércoles, el viento rotará al sector norte y comenzará a transportar aire cálido y húmedo hacia el centro y el norte del país.

El ascenso de las temperaturas será sostenido y se consolidará hacia el sábado. Para esa jornada se prevén anomalías positivas cercanas a los 9°C en Córdoba, La Rioja y Sunchales, y de aproximadamente 8 °C en Santa Fe y Río Cuarto.

El comportamiento será diferente sobre el este de la provincia de Buenos Aires, donde las temperaturas se mantendrán alrededor de 1°C por debajo de los valores habituales para esta época del año.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

⚠️🌧️ Alerta por #lluvias en la cordillera de Chubut, Río Negro y Neuquén desde esta noche, con acum. hasta 20 mm, que aumentarán notablemente hasta los 50-70 mm para el miércoles 23, con nieve en las zonas más altas.



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Chaparrones y tormentas: cuándo regresará la inestabilidad

Después de varios días de estabilidad, el domingo avanzará un nuevo sistema frontal. Para entonces, la combinación de temperaturas elevadas y abundante humedad podría favorecer el desarrollo de chaparrones y tormentas.

Las precipitaciones alcanzarían sectores del centro y el noreste de la Argentina. El cambio llegará luego de un período prácticamente sin lluvias, ya que los acumulados previstos hasta la noche del sábado serán casi nulos en la región Pampeana.