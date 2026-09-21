Se viene un nuevo frente desde el Pacífico que provocará temperaturas cercanas a los 25°C, lluvias, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h: las zonas afectadas

La Patagonia continuará atravesada por condiciones meteorológicas adversas durante el comienzo de la primavera. Tras el paso de un profundo sistema de baja presión por el Atlántico, un nuevo frente llegará desde el océano Pacífico con lluvias, nevadas y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El fenómeno comenzará a influir sobre la región desde el martes y tendrá sus mayores efectos en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. El viento será el factor más relevante, especialmente en los sectores precordilleranos neuquinos, donde los modelos incluso anticipan ráfagas extremas para el miércoles.

Al mismo tiempo, el avance del sistema provocará importantes contrastes térmicos: mientras algunas ciudades cordilleranas tendrán máximas inferiores a los 10°C, en el norte patagónico las temperaturas podrían acercarse a los 25°C.

Pronostico del tiempo

Un nuevo frente avanzará desde el océano Pacífico

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, mientras la profunda baja presión ubicada sobre el Atlántico comienza a alejarse, un segundo sistema se aproximará desde el océano Pacífico hacia el sur de Chile y volverá a generar precipitaciones y viento fuerte en buena parte de la Patagonia.

Durante el martes 22 de septiembre se esperan nevadas en sectores cordilleranos de Santa Cruz, mientras que en la cordillera de Chubut, Río Negro y Neuquén las precipitaciones podrán alternar entre lluvia y nieve. Algunos de esos fenómenos también podrían alcanzar las zonas más elevadas de la estepa chubutense.

En Bariloche, la temperatura máxima se ubicará cerca de los 6°C y las lluvias persistirán durante buena parte de la jornada. San Martín de los Andes apenas alcanzará los 4°C bajo condiciones húmedas, mientras que Esquel rondará los 9°C con probabilidad de precipitaciones.

El Calafate, por su parte, tendrá una máxima cercana a los 3°C y podrá registrar episodios de lluvia y nieve. También podrían desarrollarse chaparrones prefrontales en sectores interiores de Río Negro y Neuquén.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

🌸 Día de la #Primavera (invernal): descenso de la temperatura y ventoso en gran parte del país.



🌬️ Alerta por #viento con ráfagas del sur-sudoeste en 10 prov. (incluye #AMBA, con nubarrones y tiempo algo inestable).



📲Más info👇https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/IjqGKiNknN — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 21, 2026

Las zonas donde las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora

El principal impacto del nuevo sistema estará asociado al viento. Sobre amplias zonas del centro de la Patagonia las ráfagas podrían superar los 75 kilómetros por hora durante el martes.

Las condiciones más intensas se concentrarán en los sectores precordilleranos del noroeste de Neuquén. Allí, el efecto de onda generado por el flujo del noroeste podría impulsar ráfagas por encima de los 90 kilómetros por hora.

Zapala será una de las ciudades más expuestas, con registros que podrán superar los 80 kilómetros por hora. El viento fuerte también afectará áreas vecinas de Río Negro y distintos puntos del centro patagónico.

Para el miércoles 23, los modelos anticipan que el efecto orográfico podría intensificar aún más el fenómeno en la precordillera neuquina. Según las proyecciones del modelo ECMWF consignadas por Meteored, algunas ráfagas podrían superar localmente los 110 kilómetros por hora.

🌬️Luego del paso del frente frío, el #viento del sur-sudoeste mantiene a 10 prov. bajo alerta (incluye #AMBA, con ráfagas de hasta 80 km/h), y la cordillera de #Mendoza +100 km/h.



🟠 La #costa atlántica bonaerense en alerta naranja, con #ráfagas del oeste de hasta 90 km/h. pic.twitter.com/lCtQefsU4J — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 21, 2026

Temperaturas de hasta 25°C en el norte patagónico

Durante el miércoles, la influencia del sistema de baja presión se desplazará progresivamente hacia el norte de la Patagonia. Persistirán algunos chaparrones dispersos en sectores del interior y continuará el viento intenso sobre Neuquén y zonas cercanas de Río Negro.

Sin embargo, las temperaturas aumentarán considerablemente en el norte y el este de la región. Viedma podrá alcanzar una máxima cercana a los 23°C, con poca nubosidad, mientras que en el Alto Valle los registros también rondarán ese valor.

Más al norte, Rincón de los Sauces podría llegar a los 25°C, aunque atravesará períodos de viento proveniente del noroeste.

En el oeste neuquino, en cambio, el panorama será más adverso. Zapala tendrá una máxima aproximada de 14°C, con algunos chaparrones y ráfagas que localmente podrán superar los 80 kilómetros por hora.