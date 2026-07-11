Avanza una ola de frío polar que traerá heladas, brusco descenso térmico y nevadas: las zonas afectadas

Tras 72 horas de cambios meteorológicos, una nueva masa de aire polar que mantendrá las bajas temperaturas, favorecerá las heladas y dará lugar a lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento, avanzará en distintos sectores del territorio argentino.

Aunque las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente con el correr de la próxima semana, el ambiente continuará siendo típicamente invernal y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por precipitaciones, viento, nieve y frío extremo.

Frio en Mar del Plata

Cómo estará el clima el sábado y el domingo

Según el sitio especializado Meteored, la madrugada en la Patagonia argentina presentará bajas temperaturas acompañadas de un cielo parcialmente nublado, mientras que en el centro y el este del territorio argentino la jornada se caracterizará por la humedad.

Asimismo, en la Provincia de Buenos Aires habrá probabilidad de lluvia durante la mañana, con un cielo mayormente nublado que reducirá la visibilidad en la zona. Se esperan temperaturas que rondarán los 8°C y los 14°C.

Pronóstico del tiempo

El frío intenso llegará al centro del país el domingo, cuando la temperatura y la nubosidad comenzarán a disminuir con el correr de la jornada: para la noche se esperan valores que rondarán los 7°C en la Ciudad y los 3°C en zonas de la provincia.

Por otro lado, en el norte del país —Chaco, Formosa, el noroeste de Santiago del Estero y Salta— las temperaturas superarán los 20°C, con nubosidad predominante. Este escenario cambiará el domingo, último día del fin de semana, cuando las temperaturas también comenzarán a descender en esa región.

Cómo estará el clima durante la semana

Según el SMN, a partir del lunes, el tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estabilizará con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia la máxima durante la jornada llegará a 9°C con una mínima de 6°C, mientras que el martes se mantendrá soleado, con una máxima de 14°C y mínima de 8°C.

Para el día miércoles, continuará la tendencia ascendente, con 17°C de máxima y 9°C de mínima, mientras que para el cierre de la semana, el jueves será la jornada más cálida, con una máxima de 18°C y mínima de 10°C, en ambos casos sin registro de precipitaciones.