El hombre se alejó del auto para escuchar un mensaje sin darse cuenta de que el sonido se reproducía adentro del vehículo, en donde estaba su mujer.

La tecnología, maravillosa herramienta para comunicarse con nuestros seres queridos, puede traer muchísimos problemas si se la usa para cometer delitos, mentiras o infidelidades. Al ser un arma de doble filo, cualquier conversación que no queramos que vea la luz, corre riesgo y el desenlace puede ser trágico.

Un mexicano , que se había alejado del auto para escuchar y responder un mensaje de su amante, olvidó por completo que el audio de su celular estaba conectado por Bluetooth al equipo de audio del auto, donde lo esperaba su mujer.

"Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?", preguntó una voz femenina. Mientras todo eso sucedía, la esposa lo grabó todo y subió a través de la red social Tik Tok .

El video se hizo viral al instante porque no solo se la escucha a la supuesta amante sino que además se lo ve a él afuera del auto sin siquiera imaginar lo sucedido. Además, al reproducirse el mensaje por Bluetooth, solo sonaba en el auto y no en su celular, entonces el hombre intentó escucharlo varias veces sin éxito. Ergo, el audio se repetía una y otra vez en el interior del auto en donde estaba su esposa.

Si bien se desconoce cómo terminó la historia, el video se transformó en uno de los más virales de la semana.