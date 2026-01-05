Mendoza: un turista ruso murió durante una expedición en el Aconcagua

MENDOZA.- La temporada 2026 en el Aconcagua se cobró la primera víctima mortal. Se trata de un andinista ruso que perdió la vida a pocos metros de la cima, mientras intentaba hacer cumbre. El deportista, identificado con la iniciales K. B., tenía 55 años.

La novedad se produjo durante la tarde de este domingo cuando el equipo de rescatistas del Coloso de América no pudo reanimar al montañista, quien se encontraba en grave estado en la zona de El Hombro, a más de 6800 metros sobre el nivel del mar. El Techo de América tiene 6961 de altura, por lo que el deportista dejó de existir a unos 150 metros de la cúspide del cerro.

De acuerdo con fuentes policiales, un guía autorizado, que acompañaba al ciudadano moscovita, dio aviso al servicio médico del Parque Provincial Aconcagua de que uno de sus clientes se había desvanecido de manera repentina en esa área de la montaña. Una vez arribado personal sanitario se intentó recuperarlo de manera infructuosa.

“Es la primera muerte de la temporada, lamentablemente. De igual forma, se está trabajando con toda la atención, y está todo bastante tranquilo”, indicaron a LA NACIÓN desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, que tuvo temporada anteriores muy movidas, con decesos que llegaron a la decena, por lo que el foco se puso en los controles oficiales sobre el estado de salud de los visitantes y en la baja experiencia en andinismo.

La muerte del ciudadano ruso quedó constatada cerca de las 14 de este domingo por los galenos luego de que no respondiera a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Por tal motivo, media hora después de la atención, al no reportar signos vitales, se desistió de continuar con las tareas terapéuticas.

En ese sentido, personal de la Patrulla de Rescate y de Guardaparques, quienes arribaron en helicóptero, se encuentran trabajando en la zona para recuperar el cuerpo del montañista, aunque dependían de las condiciones meteorológicas para emprender el descenso. En tanto, la Justicia provincial tomó intervención en el caso, a través de María Luz Maturano, de la Oficina Fiscal N.º 11, quien impartió las directivas pertinentes, aunque se aclaró que la recuperación del cuerpo quedará supeditada a la inclemencias climáticas.

La actual temporada de ascensos 2025-2026 comenzó el 1 de noviembre, por lo que con el correr de los días se fue incrementando la actividad en el Aconcagua, que cerrará la edición a mediados de febrero. El año pasado más de 55.000 personas visitaron el cerro más alto del continente, donde se registraron 190 rescates y 2 muertes durante toda la temporada.