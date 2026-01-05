Hay alerta amarilla por tormentas para este lunes 5 de enero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para este lunes 5 de enero que alcanzan a por lo menos 10 provincias. Según estimó el organismo, se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas rige para las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Según estimó el SMN, esta área será afectada por “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Las provincias bajo alerta amarilla este lunes 5 de enero

No obstante, estas podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. Cabe señalar que en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Las provincias bajo alerta por calor extremo este lunes 5 de enero

Por otro lado, el SMN emitió alertas por fuertes ráfagas de viento. Estas alcanzan a La Rioja, Catamarca, San Luis y a Chubut. En el caso de las provincias del norte y centro del país, los vientos del sector norte llegarían a velocidades de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Para la provincia patagónica las estimaciones rondan entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de 85 km/h.

El último par de alertas que emitió el Servicio Meteorológico se corresponden para el sur de Neuquén en San Martín de los Andes y Villa La Angostura; el extremo suroeste de Río Negro, en Bariloche; y el oeste de Chubut, en Esquel y localidades cercanas. En el caso de las dos primeras, la alerta es nivel naranja con máximas de más de 31°C, y en la última es amarilla, pero con picos de hasta 32°C.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada templada, mayormente soleada, con una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 18°C y sin pronóstico de lluvias para por lo menos los primeros días de la semana.

Recomendaciones por vientos y tormentas:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones por calor extremo: