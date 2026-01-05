Hay alerta amarilla por tormentas para este lunes 5 de enero: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico pronostica intensas lluvias en la región de Cuyo y calor extremo en Bariloche, Villa La Angostura y Esquel; en CABA la máxima será de 28°C sin precipitaciones
- 3 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para este lunes 5 de enero que alcanzan a por lo menos 10 provincias. Según estimó el organismo, se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
La alerta amarilla por tormentas rige para las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Según estimó el SMN, esta área será afectada por “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.
No obstante, estas podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. Cabe señalar que en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.
Por otro lado, el SMN emitió alertas por fuertes ráfagas de viento. Estas alcanzan a La Rioja, Catamarca, San Luis y a Chubut. En el caso de las provincias del norte y centro del país, los vientos del sector norte llegarían a velocidades de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Para la provincia patagónica las estimaciones rondan entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de 85 km/h.
El último par de alertas que emitió el Servicio Meteorológico se corresponden para el sur de Neuquén en San Martín de los Andes y Villa La Angostura; el extremo suroeste de Río Negro, en Bariloche; y el oeste de Chubut, en Esquel y localidades cercanas. En el caso de las dos primeras, la alerta es nivel naranja con máximas de más de 31°C, y en la última es amarilla, pero con picos de hasta 32°C.
Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada templada, mayormente soleada, con una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 18°C y sin pronóstico de lluvias para por lo menos los primeros días de la semana.
Recomendaciones por vientos y tormentas:
- 1- Evitá salir.
- 2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- 3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- 4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- 5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- 6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Recomendaciones por calor extremo:
- 1- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- 2- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- 3- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- 4- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- 5- Ingerí frutas y verduras.
- 6- Reducí la actividad física.
- 7- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- 8- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
Sin lluvias. Comienza a subir la temperatura y se esperan máximas de 30 grados durante la semana
Termina el finde. Estable, soleado y sin lluvias: el pronóstico del tiempo para este domingo en todo el país, según el último parte del SMN
¿Calor o frío? El pronóstico del clima para enero en Texas con el fenómeno de La Niña
- 1
Estable, soleado y sin lluvias: el pronóstico del tiempo para este domingo en todo el país, según el último parte del SMN
- 2
Hay alerta amarilla por tormentas para este domingo 4 de enero: las provincias afectadas
- 3
Entrevista: el intendente de Pinamar revela cifras auspiciosas de ocupación para las Fiestas y una meta para todo el año
- 4
Petosemtamab: la prometedora terapia contra un cáncer que causa casi 500.000 muertes al año y se compró por €7000 millones