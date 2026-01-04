Estable, soleado y sin lluvias: el pronóstico del tiempo para este domingo en todo el país, según el último parte del SMN

Para el primer domingo del 2026 se esperan condiciones climáticas agradables, con una jornada estable, soleada y sin lluvias. La previsión del SMN es que las temperaturas oscilen entre los 17° y los 28° C. Esto refleja un leve aumento en los valores respecto al sábado.

SMN: region por region

En la zona del AMBA, la madrugada y la primera mañana del domingo será agradable, con nubosidad variable, lo que derivará en una intermitente salida del sol. A medida que las horas avancen, la temperatura hará lo mismo. El pico térmico recién llegará después de las cuatro de la tarde, cuando se posicione en 28° C.

En comparación con lo registrado el sábado, el SMN anunció que la variación será climática será leve, aunque marcada: con un ascenso en ocho grados. La única diferencia radicará en las ráfagas del viento, ya que para la jornada del domingo, las mismas no están previstas.

CABA: el tiempo para este finde y el próximo arranque de semana

El clima, región por región

Proyectadas a nivel nacional, las previsiones del SMN son una invitación a realizar actividades al aire libre. Para la región NOA, en Salta, Jujuy y Tucumán, las máximas perforarán los 30°. Más extrema será la situación en Catamarca y La Rioja, donde los mismos valores alcanzarían los 38° C.

En el Litoral, el cuadro de situación será bastante parecido, pero con el adicional de que existe una mínima chance de chaparrones aislados. Para el centro del país, puntualmente en Córdoba y La Pampa, las mínimas no tendrán un registro inferior a los 25° C.

SMN: chau ola de calor

Para la Patagonia, la oscilación térmica se ubicará entre los 19° y los 33° C, con ráfagas de viento inferiores a los 45km/h. De cara al inicio de la semana que viene, en todo el territorio nacional, la temperatura tendrá un ascenso sostenido. Por este motivo, las chances de una nueva ola de calor no quedan completamente descartadas.