Tras permanecer poco más de dos años sumergida en el dique Potrerillos, en Mendoza, parte de una imagen de la Virgen se dejó ver este fin de semana en la superficie del espejo de agua debido a que se registró una marcada bajante en el embalse. La figura, impresa en 3D y rellenada con cemento, fue colocada en el lugar, a unos 20 metros de profundidad, en diciembre de 2023 para ser contemplada especialmente por quienes practican buceo.

La aparición de la imagen llamó la atención de quienes practican deportes náuticos en Potrerillos y que no tenían conocimiento de la existencia de la escultura. Miembros de un club de windsurf de la zona compartieron el hallazgo. “Ahora se ve porque bajó el agua, pero después vuelve a subir”, explicó un integrante de esa institución al medio local Los Andes.

Bajó el agua en un dique mendocino y dejó al descubierto una imagen de la Virgen

Por estos días, no es necesario estar bajo el agua para ver su cabeza y parte del manto que la cubre. Según los especialistas, el marcado descenso del agua en el dique se debe a que se incrementó el consumo, pero que, sin embargo, aún no se registraron temperaturas suficientemente altas como para derretir el hielo de las altas cumbres.

La “Virgen del Agua”, tal como fue bautizada, fue instalada por un grupo de buzos locales el 23 de diciembre de 2023. Para que permaneciera hundida en el agua, sus creadores la rellenaron con cemento para asegurar su estabilidad en el fondo. Antes de ser sumergida, recibió la bendición de un sacerdote del Santuario de Lourdes en El Challao. Además, le colocaron una medalla que aportó una fiel y que había llegado hasta el Vaticano para ser bendecida por el entonces Papa Francisco.

Una imagen que suele permanecer a unos 20 metros bajo el agua quedó visible en el dique Potrerillos debido a la bajante del embalse Captura

Habitualmente, según los medios locales, la particular escultura se encuentra a unos 16 o 22 metros de profundidad. Se dice que los lugareños le piden a la Virgen por la protección del agua de los mendocinos, un bien que suele escasear en largos períodos de sequía.

“Fuimos y vimos que asoma gran parte de la cabeza. Si bien nosotros la dejamos a 16 metros de profundidad, llegó a estar a 22 metros. Y, viendo lo que quedó al descubierto ahora, calculamos que la baja es de unos 25 metros”, opinó el buzo profesional Diego Tiezzi, de 47 años, en diálogo con Los Andes. “La sensación que nos dio a todos es que ella se está mostrando”, agregó uno de los responsables de la figura.