El Ministerio Público Fiscal y la policía de Río Negro comenzaron la búsqueda de Damiana Solange Guldriz, una platense que está de vacaciones en Bariloche y de quien no se sabe nada desde el lunes a la mañana, momento en que salió del hostel donde se alojaba para ir a recorrer la zona turística.

Según señala el Diario Río Negro, la joven de 33 años salió de su lugar de alojamiento alrededor de las 10 y, a partir de ese momento no hubo más novedades sobre su paradero. Ese día tampoco se comunicó con ninguna persona de su entorno para contarle adónde había ido.

Damiana había llegado a la ciudad patagónica el sábado y se hospedó en un establecimiento ubicado en la calle Tiscornia. La denuncia por la desaparición -radicada en la comisaría 2° de Bariloche- la hizo el dueño del lugar, quien advirtió que la chica no había regresado.

En tanto, una amiga de la joven desaparecida le contó a Télam que la última vez que habló con Damiana había sido el domingo a la noche “y la mamá habló el lunes a la mañana”. Después de eso, no hubo más contacto. “Cuando mandamos un mensaje a su celular no le llega; cuando llamás da contestador como si el celular estuviera apagado”, describió y agregó que “el lunes no tenía ninguna excursión programada”, sino que había salido por su cuenta a recorrer”

Sin novedades concretas, fuentes judiciales indicaron que el personal policial estaba trabajando en la zona de Bahía López, ubicada a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad, un punto incluido en el tradicional Circuito Chico.

Como parte del operativo de búsqueda, los investigadores tomaron notas sobre los destinos que visitó la chica y analizaron las grabaciones de cámaras de seguridad con la idea de reconstruir los posibles caminos que pudiera haber tomado

En ese contexto, señala el mismo portal local, personal del hostel relató que la mamá de la chica había intentado comunicarse con su hija pero no lo había logrado.

«Compartía habitación y no dio información muy precisa del lugar a adónde iría. A algunos les dijo que recorrería Circuito Chico, a otros el cerro Catedral y a su madre le dijo que visitaría El Bolsón”, dijeron.

De acuerdo a la descripción que ofrecieron, Damiana mide 1,65 metros , tiene tez blanca, ojos color marrones y utiliza lentes. La investigación del caso la lleva adelante el fiscal Carlos Sosa Luckman

