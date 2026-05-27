Qué pasó con Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que estaba desaparecida y fue encontrada muerta en Bariloche

Ana Lía Corte, una mujer de 52 años que había sido vista por última vez el viernes 8 de mayo pasado en San Carlos de Bariloche, fue encontrada muerta. El hallazgo ocurrió en un barranco cercano al cementerio municipal, en la zona sur de la ciudad, un lugar que ya había sido rastrillado.

Encontraron muerta a Ana Lia Corte

De acuerdo a lo que consignó el medio local LM Cipolletti, familiares de la víctima fueron convocados para confirmar su identidad tras el hallazgo realizado en las calles Clemente Onelli y Arrayanes.

Hallazgo e investigación

Según pudo saber LA NACION, personal de criminalística llevó a cabo pericias durante toda la noche para establecer las circunstancias de la muerte y reconstruir cuál fue el recorrido previo de la mujer. Las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo encabezaron las actuaciones.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Río Negro junto con un equipo de búsqueda de Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Bariloche. Asimismo, contaron con más de 40 efectivos policiales que trabajaron de manera simultánea en diferentes zonas. Asimismo, se sumaron perros especializados, grupos tácticos, brigadas rurales, montadas y equipos de rescate.

Ana Lía Corte desapareció en Bariloche Facebook

El testimonio de su pareja

La pareja de Corte, Milton Marques, se había referido días atrás a la condición psiquiátrica de Ana Lía. Mediante un posteo publicado en la cuenta de Facebook contó que decidió hablar para que “se refleje fehacientemente la cronología de los hechos, y evitar especulaciones sin fundamentos”.

En el mensaje dijo que la mujer de 52 años había comenzado un tratamiento psiquiátrico en 2019 y recordó un episodio previo ocurrido durante 2021, cuando fue hallada con hipotermia tras escaparse de su domicilio.

Analía Corte desapareció en Bariloche Captura

“En el año 2021, en plena pandemia y ya medicada, se ausentó de la casa una tarde de lluvia intensa y fue encontrada la mañana siguiente en la playa del km 4 con un cuadro de hipotermia. Su búsqueda fue extensiva y solo exitosa gracias a la ayuda de un perro especialmente entrenado que la encontró en un sitio que se había rastrillado anteriormente”, escribió.

Tras ello informó que desde entonces, Corte transitó momentos muy estables hasta el mes pasado, cuando presentó nuevamente cuadros de insomnio y depresión, lo que motivó un ajuste en su medicación. En tanto, sumó: “La familia y amigos hemos estado siempre presentes en el tratamiento y la vida cotidiana de Ana Lía. Siendo un sostén de amor y cariño, intentando fortalecer su hermosa personalidad y autoestima”.

Y cerró: “Creo que solo quien ha pasado por la desaparición de un familiar y convivir con alguien con diagnóstico psiquiátrico podrá entender la situación que atravieso”.