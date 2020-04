Barry, el canario que gracias a su "peluquín" revoluciona las redes sociales

Tiene más de 2000 seguidores y sus looks son admirados por todos. Fuente: Instagram

28 de abril de 2020

Parece ser que no hace falta convertirse en un modelo internacional para ser admirado por su estilo e innovación. Barry, el canario , es un claro ejemplo que se puede llegar lejos sin ser consciente de eso.

Este adorable pajarito, es querido por sus 2530 seguidores en Instagram que día a día comparten imágenes admirando su particular peinado, que parece ser una peluca o peluquín que utilizaría cualquier persona pelada.

Barry forma parte del grupo de animales influencers que revolucionan las redes sociales como Marnie , que falleció este año, o Grumpy , el gato con la cara más seria de Internet.

El canario gloster no suele verse en la vida silvestre ya que es el resultado de décadas de cruzas entre distintas razas de aves. Estas aves de "peinado Beatle" no son tan sociables como lo pueden ser los loros, y no prefieren la compañía humana.

