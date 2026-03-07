Servicio reducido: avanza la construcción de pasos bajo nivel del tren Sarmiento en dos barrios porteños

Este domingo 8 de marzo, hasta las 20, los trenes del ferrocarril Sarmiento no llegarán a la estación Once por trabajos en la zona de vías vinculados con la construcción de dos nuevos pasos bajo nivel. Por ese motivo, el servicio funcionará de manera reducida entre Moreno y Liniers.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad del Gobierno de la Ciudad informó que la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) avanza con la construcción de los pasos bajo nivel en el cruce con la calle Irigoyen, en Villa Luro, que será de doble mano, y en Lorca, en Caballito.

En ese marco, mañana se realizarán tareas sobre las vías del tren en ambos frentes de obra, lo que obliga a interrumpir la llegada de las formaciones a Once. Durante esa jornada, el ferrocarril circulará solo entre Liniers y Moreno.

Durante toda esta última semana en la obra de Lorca se hormigonó la estructura con forma de “cajón” por donde circularán los vehículos del futuro paso bajo nivel. Próximamente, mediante gatos hidráulicos, esa estructura será empujada por debajo de las vías para permitir la excavación del túnel vial.

Este domingo 8 de marzo se avanzará con la construcción del denominado “puente de servicio”, una estructura que permitirá mantener la circulación de los trenes mientras se realiza el empuje del cajón.

De manera paralela, en Villa Luro se aprovechará la restricción del servicio ferroviario para avanzar con la construcción de las vigas sobre las que se apoyará el futuro puente ferroviario que permitirá habilitar el paso bajo nivel de Irigoyen.

El paso bajo nivel de Irigoyen se extenderá entre la avenida Rivadavia y la calle Bacacay, cerca de la estación Villa Luro. Será de doble mano, con un carril por sentido, y tendrá una altura libre de 4,30 metros, lo que lo hará apto para tránsito liviano y transporte de pasajeros.

A su vez, el paso bajo nivel de Lorca se construirá entre las calles Bogotá y Yerbal, a pocos metros de la estación Caballito. Tendrá un túnel de una sola mano en sentido norte, con un carril de circulación y una altura libre de 3,70 metros.

Ambos proyectos buscan mejorar las condiciones de seguridad vial en los cruces ferroviarios, ya que eliminarán las barreras y permitirán atravesar las vías sin interrupciones. De esta manera se espera reducir la congestión vehicular que hoy se genera en Villa Luro y Caballito, con un impacto positivo también en el ambiente al disminuir los niveles de ruido y contaminación.

Ambas obras contemplan calles de convivencia para los frentistas, pasos peatonales seguros bajo nivel con escaleras y rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, y una readecuación hidráulica destinada a evitar anegamientos durante lluvias intensas.

Este sistema constructivo ya fue utilizado en el puente Bosch, donde se desarrolló un paso bajo las vías del ferrocarril Roca.