Bicibandido, el youtuber que chocaba autos para demostrar la falta de respeto a los ciclistas: “Eso también es violencia, pido disculpas”

Esta semana se viralizó en las redes sociales un compilado de videos de un youtuber llamado Bicibandido en los que se lo ve con su bicicleta chocar autos que están en infracción al invadir las ciclovías o al tirársele encima. “Pido disculpas. Estuve mal. Eso también es violencia. No lo hago hace tiempo y no lo aconsejo”, dijo el joven a LA NACION al ser consultado sobre ese material, que si bien recibió comentarios en apoyo, en su mayoría ese material merecío mcuhas críticas.

“Desde el vamos, pido disculpas por chocar autos. Estuve mal. Es violento. Eso no lo hago más hace tiempo y ni lo aconsejo. Menos ahora que con el caso de Fernando Báez Sosa bajo el ojo de todo el país tenemos la oportunidad de ir cambiando como sociedad, de ser menos violentos”, comienza la conversación Bicibandido con LA NACION.

Bicibandido: le dice a un conductor que bloquea la ciclovía

Bicibandido es Christian, un joven que vive en el Conurbano bonaerense, que en YouTube tiene 144 mil suscriptores; en Instagram, 11.408 seguidores; y en TikTok, más de 190 mil. En los últimos meses el compilado de videos en los que choca autos cobró mucha popularidad, según él, porque comenzó a hacer uso de la herramienta para hacer shorts (cortos) de YouTube en noviembre pasado, con material ya publicado.

“Un par de tiktokers subieron algunos de mis compilados y todo explotó. Esos son los más vistos y admito que son violentos, que estuve mal, y que no se puede contestar con violencia a la violencia que se recibe día a día en la calle”, explicó.

El corto que más polémica originó fue uno en el que Bicibandido circula por una ciclovía por la mano izquierda y visualiza un auto blanco que a mitad de cuadra la obstaculiza para ingresar a un garage. Al llegar al auto, que aún continúa a la espera de que otro ingrese al estacionamiento, el joven lo choca con la rueda delantera de la bicicleta. El conductor del vehículo se baja y Bicibandido le dice “Disculpá, no te vi. Ponés en peligro la vida de los ciclistas si bloqueas una vía”, a lo que el hombre le contesta: “¿Cómo no me viste? Pero yo te veía desde la otra cuadra”.

“Ahí estuve mal en chocarlo. Lo admito. Le dije la frase con sarcasmo, porque es lo que nos dicen siempre, que no nos ven. El conductor tenía que estar estacionado en paralelo a la ciclovía con balizas si ya me había visto, no podía estar interrumpiendo el paso. Pero estuve mal. No se puede ser violento”, volvió a remarcar.

“Admito que esos compilados en los que choco autos que están poniendo en peligro la vida de los ciclistas o que no respetan la bicisenda, están mal. Surgen de la bronca e impotencia del trato de los automovilistas a los que andamos en bicicleta todos los días”, explica.

“Es cierto que hay ciclistas que no manejan bien, pero la mayoría de los autos no respetan al que anda en bici. El ciclista es un conductor más”, admite.

Hoy, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, opinó sobre el compilado de Bicivengador y dijo: “Tengo una mirada de reprobación de esas actitudes”.

Además, apuntó a la responsabilidad de quienes deben impartir el control, así como campañas y medidas en educación vial. “Creo que en todo caso quienes tienen que ocuparse son los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad impulsó mucho el uso de bicicletas, pero se desentiende de la convivencia entre ciclistas y el resto de los usuarios del tránsito”, opinó.

De automovilista a bicibandido

Bicibandido cuenta que él también fue un conductor de auto que se quejaba de los ciclistas, hasta que cambió de rol y se dio cuenta de lo vulnerable que se encuentran quienes andan en bicicleta cuando no se respetan las normas de tránsito en la calle.

Por 2018 Christian usaba su auto diariamente para ir a trabajar, pero sufría cada que tenía que sacarlo o entrarlo en el garaje por temor a que lo asaltaran.

“Un día me robaron el auto. El seguro me lo cubrió, me compré otro, pero quedé con ese temor. El momento en el que sacás o entrás el auto es cuando más te roban. Así que me dije, voy a agarrar la bici. Un día estoy llegando a casa, me faltaban 10 cuadras, y un colectivo se me arrimaba cada vez más y yo ya no podía estar más cerca de los autos estacionados, así que saqué el celular para filmarlo para hacer una suerte de video escrache y después me dije están los motovlogs de motoqueros que muestran el quilombo que es la calle y les va bien, bueno, le pongo una cámara a la bici y me hago youtuber”, explicó sobre los inicios de su incursión en las redes sociales.

Como la idea primigenia de su vlog era mostrar la manera en la que los conductores de cuatro ruedas no respetan a los ciclistas, tanto en el conurbano como en la Ciudad de Buenos Aires, eligió el nombre de Bicivengador.

“Los videos los empecé a subir en julio de 2020, en la pandemia, cuando tuve tiempo de editarlos. Así empezó todo”, contó.

“Muchos te tiran el auto encima solo porque andas en bici o no te ven porque están con el celular en la mano. Me pasó muchas veces. Vas por la bicisenda de la izquierda y te tiran el auto encima en la esquina para doblar y no te ven, no miran el espejo retrovisor”, apuntó.

“Cuando empecé a andar en bici me di cuenta de que la ley de tránsito es vieja. Dice que el ciclista tiene que ir pegado al cordón derecho. Pero lo cierto es que muchas veces hay autos estacionados y uno tiene que evitar estar tan cerca porque te abren una puerta, te mandan al medio de la calle y te pasa alguien por encima”, explicó.

En uno de los videos se ve cómo Bicibandido circula por el medio del carril, a una distancia prudente de los autos estacionados a la derecha. De un momento a otro es sobrepasado por un auto bordó y se escucha un golpe. “Es el karma, le llevé por delante el espejo”, dice el graph del video que subió el youtuber a TikTok.

“En ese caso el auto tenía que esperar a que yo me corra hacia la derecha para dejarle el paso, no podía pasarme de tan cerca. De todas maneras, no se le rompió el espejo, solo se le dobló hacia adelante. Pero me pudo haber matado. Soy otro vehículo circulando por el carril derecho, tiene que aminorar un poco la marcha hasta que yo lo pueda dejar pasar o hasta que me pueda sobrepasar. No debería ser tan difícil la convivencia”, se lamenta Bicibandido.

Pero ese tipo de videos, en los que Bicibandido da cuenta de la falta de cultura, respeto por las normas de tránsito y de convivencia en el manejo de autos, motos, bicicletas y camiones, no es lo único que sube a sus redes sociales.

En muchos da consejos sobre cómo circular en las ciclovías. “¡Paso por la izquierda! ¡Gracias! Hay que avisar por qué lado uno va a traspasar al otro ciclista para evitar accidentes”, se lo escucha decir desde uno de los videos.

En otros, sube paseos que realizó a lugares turísticos o que va descubriendo en su camino al trabajo o su casa.

Al respecto, dijo: “Subo muchos videos sobre cicloturismo. Subí un viaje que hice de Zárate a Gualeguaychú, con consejos, el recorrido. Hermoso. Pero no son los más vistos lamentablemente. Los voy a seguir haciendo, claro”.

