Bono y polémica: el intendente de 25 de Mayo defendió la entrega de $80.000 para los cumpleaños de 15

El intendente de la municipalidad de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, se refirió hoy a la polémica desatada por el bono de $80.000 destinado para las hijas de empleados públicos que cumplen 15 años y defendió la inicitiva municipal. “Es una pequeña ayuda”, aclaró el jefe comunal.

“No es regalar plata, es un beneficio más, una ayuda”, destacó Ralinqueo en diálogo con radio La Red. A lo largo de la entrevista, el intendente explicó que se trata de una medida destinada a los empleados municipales de 25 de mayo, pensada como una “bonificación” dentro del marco de una mejora salarial para estos trabajadores.

“El empleado municipal no es el trabajador que mejor gana en la escala y nosotros buscamos generarle distintas mejoras”, señaló Ralinqueo. Y en relación a los cuestionamientos contestó: “Los que critican no son vecinos de 25 de mayo porque ellos saben que el municipio hace. Si fueran de acá lo verían de otra forma y no como un regalo”.

Por otro lado, Ralinqueo explicó que la medida se tomó a partir de un decreto y no tras una discusión del consejo deliberante del municipio, ya que surgió en el medio de una negociación de paritarias.

“Se tienen discusiones paritarias donde se reune gente del municipio para discutir el aumento y otras mejoras y entre las que propusimos, además de llegar a un aumento del 100 por ciento, se establecieron distintas bonificaciones como la del día del cumpleaños, que ya venía y la hemos aumenta y esta para las familias que justo tengan una hija que cumple 15 años”, completó Ralinqueo.

La polémica medida criticada en redes sociales fue dada a conocer por el mismo Ejecutivo local. “El intendente Hernán Ralinqueo hizo entrega este viernes 21 de abril de la bonificación especial de $80.000 al trabajador municipal Hugo Sayavedra por su hija Brenda, que cumplió 15 años”, introdujeron en la publicación donde se ve una foto de la familia junto al intendente, representantes de la municipalidad y a la quinceañera, que sostiene un cheque de cartón que tiene estampados globos y la leyenda “Mis quince, $80 mil”. Además, incluye la firma del jefe comunal.

“Se trata de la primera bonificación otorgada a través del decreto 202/2023 que brinda este beneficio a los agentes municipales que tengan a su cargo a una joven que cumpla esa edad”, precisaron también desde 25 de Mayo acerca de la medida. Sin embargo, en la página web oficial del municipio todavía no está publicada esa normativa de este año.

Rápidamente la iniciativa suscitó varias críticas en las redes sociales donde varios usuarios criticaron sobre todo la entrega de fondos obtenidos a través del cobro de cargas públicas y destinados a eventos particulares. “Sigan regalando el dinero de los ciudadanos. Total qué importa, ¿no?”, dijeron en uno de los comentarios. “Es una tomada de pelo a los veinticinqueños que pagan sus impuestos”, plantearon en otro. “Lo bueno es que el intendente se está encargando de cosas importantes”, manifestó un ciudadano.

