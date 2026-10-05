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Brasil definirá su presidente en segunda vuelta; España llama a elecciones para noviembre
Además, las ventas minoristas subieron 0,3% interanual en septiembre; hay 20.000 voluntarios para ayudar en la visita del Papa; Leo Messi ya está en la concentración de cara al partido con Benin. Estas son las noticias de la mañana del 5 de octubre de 2026
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LA NACION
- Se define en segunda vuelta quién será el próximo presidente de Brasil y Flávio Bolsonaro parte con ventaja. El hijo del exmandatario se impuso frente a Lula por dos puntos: 47,03% contra 45,16% de los votos, en una elección atravesada por la polarización, la influencia de Trump y el avance de la derecha en América Latina. El balotaje será el 25 de octubre.
- Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas en España para el 29 de noviembre. La decisión se da en el marco de una crisis de vivienda y después de la presión de la mayoría del PSOE y de los ministros socialistas. Sánchez, al oficializar la convocatoria electoral, aprovechó para atacar al PP y enfrentarse a líderes internacionales como Trump y Milei antes de pedir el voto para el socialismo: “Los españoles tendrán que decidir qué papel queremos ocupar en esta época”, dijo Sánchez.
- Las ventas minoristas subieron apenas 0,3% interanual en septiembre, pero cayeron frente a agosto. Acumulan una baja de 2,1% en lo que va del año. CAME advirtió sobre las restricciones de los presupuestos familiares y la presión sobre la rentabilidad de los comercios.
- Avanzan los preparativos para la visita del Papa. 20.000 personas se me postularon para ser voluntarias durante la estadía de León XIV en el país. La misa en Palermo podría reunir hasta un millón de personas. Se ultiman los detalles del operativo de seguridad: habrá cuatro anillos, 7500 policías y 1000 bomberos.
- Messi se sumó a la concentración de la Selección para su partido despedida. Leo va a participar de sus últimas prácticas con la Selección Argentina antes del amistoso de mañana frente a Benín. En el partido, que se jugará en el Monumental desde las 20 con entradas agotadas, estarán varios de los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Messi tendrá una camiseta especial para sellar su ciclo en el seleccionado.
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