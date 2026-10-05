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Brasil definirá su presidente en segunda vuelta; España llama a elecciones para noviembre

Además, las ventas minoristas subieron 0,3% interanual en septiembre; hay 20.000 voluntarios para ayudar en la visita del Papa; Leo Messi ya está en la concentración de cara al partido con Benin. Estas son las noticias de la mañana del 5 de octubre de 2026

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Se define en segunda vuelta quién será el próximo presidente de Brasil y Flávio Bolsonaro parte con ventaja. El hijo del exmandatario se impuso frente a Lula por dos puntos: 47,03% contra 45,16% de los votos
Se define en segunda vuelta quién será el próximo presidente de Brasil y Flávio Bolsonaro parte con ventaja. El hijo del exmandatario se impuso frente a Lula por dos puntos: 47,03% contra 45,16% de los votos

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

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