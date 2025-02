Brasil: un hombre de 37 años y una niña de siete murieron en un accidente de tránsito

Un argentino de 37 años y una niña de siete murieron tras un choque frontal en la ruta BR-282, en el estado brasileño de Santa Catarina, Brasil. Las víctimas eran oriundas de la localidad misionera de San Vicente.

El accidente, según publicó un portal brasileño que cubre noticias de la zona, ocurrió este jueves y tuvo como protagonistas a una camioneta Chevrolet/S10 de origen argentino, que circulaba entre Balneário Camboriú y la provincia argentina de Misiones, y a un camión Volkswagen que iba en sentido Catanduvas hasta Joaçaba.

En el vehículo que viajaba el conductor fallecido, identificado como Renzo Fermani, también estaba su esposa, Claudia Arndt, y el padre de la pequeña que perdió la vida producto de la colisión. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario Santa Terezinha.

En el lugar de la tragedia trabajaron bomberos, junto con los médicos del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que confirmaron las dos muertes. Además, encontraron adentro del Chevrolet S10 a otro hombre de 37 años que estaba consciente pero desorientado y se sospechaba que podría tener una hemorragia interna.

El otro camión involucrado en el siniestro era conducido por un hombre de 69 años, quien, pese al impacto, estaba “consciente, orientado y estable”. No obstante, también lo llevaron al centro de salud. Además de los vehículos principales, en el accidente también se vio involucrado un T-Cross, pero sus ocupantes no sufrieron lesiones y no demandaron atención médica.

En tanto, la Policía Federal de Caminos y la Policía Científica fueron convocadas para continuar con el registro del incidente y hacer un análisis pericial en el lugar. Todavía no se conocieron cuáles fueron los motivos que derivaron en la tragedia.

Las dimensiones del siniestro provocaron un caos generalizado en la zona en el momento en que los equipos de emergencia realizaban los operativos de rescate y despeje de la vía.

Un caso similar ocurrió este martes en Uruguay, en el que dos turistas argentinos murieron. El accidente de tránsito ocurrió sobre la ruta 9, a 28 kilómetros de la capital del departamento de Rocha. Según precisó el medio local Telenoche, los turistas viajaban en un auto y se incrustaron frontalmente con una camioneta, en la que se trasladaban otras dos personas que resultaron heridas. Las víctimas no fueron identificadas, aunque trascendió que se trata de una mujer, quien estaba conduciendo, y un hombre que la acompañaba. El vehículo argentino se dirigía hacia Rocha, mientras que el de patente uruguaya, a Montevideo.

