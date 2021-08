Brote de variante delta: Hay 20 casos confirmados y 800 aislados en Córdoba, pero aún no se detectó transmisión comunitaria

CÓRDOBA.— Hasta hoy no se sumaron nuevos contagios de Covid-19 de la variante delta a los 20 registrados en toda la provincia de Córdoba. Tras el brote provocado por un hombre que regresó de Perú y no cumplió con el aislamiento —está internado desde anteayer a la noche con neumonía bilateral—, a quienes se les detecte coronavirus de esta cepa originada en la India deberán alojarse en hoteles. Mientras tanto, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, afirmó que por el momento, no se está visualizando una transmisión comunitaria de esta variante.

Después del megaoperativo de testeos y búsqueda de contactos que se llevó a cabo a fines de la semana pasada, permanecen aisladas de manera preventiva 800 personas. Por el caso, hay cinco imputados y detenidos; dos por romper el aislamiento y tres por esa causa y por propagar la enfermedad. En los cuatro colegios donde hay burbujas aisladas, las clases continúan normalmente.

“Al tratarse claramente de un clúster familiar asociado al primer positivo no hay indicios de transmisión comunitaria”, dijo Barbas.

En tanto, en San Francisco, al sudeste de la provincia, hay una mujer que dio positivo de la misma cepa. Llegó el martes pasado con su familia de Estados Unidos. De los cinco, tres dieron positivos en Ezeiza y quedaron aislados en Buenos Aires. Ella siguió viaje y empezó con síntomas en su casa.

Para Barbas sería “utópico pensar que la variante delta no va a entrar y no va a circular”, por lo que consideró que “es muy importante avanzar en la vacunación y también en completar el esquema de inmunización”.

El hombre de 62 años llegado de Perú sigue en la terapia intensiva del Hospital Rawson por “insuficiencia respiratoria causada por neumonía bilateral grave”. No estaba vacunado (antes de llegar el 19 de julio llevaba dos meses afuera).

Después de este brote, la Provincia resolvió que todos aquellos viajeros que ingresen a Córdoba y sean detectados como positivos de delta están obligados a realizar el aislamiento en un hotel, que pagará el Gobierno. Así la Provincia adhirió, en parte, a la recomendación de Nación.