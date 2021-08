“Pasaporte Covid”: En qué consiste y qué provincias ya lo pusieron en marcha

CÓRDOBA.— Los sectores económicos que buscan recuperarse son los que más presionan para la instrumentación de los denominados “pasaportes sanitarios”, una certificación de vacunación contra el coronavirus para poder aumentar aforos. La Rioja, Chaco, San Luis, Catamarca y Salta ya instrumentaron esa exigencia para poder participar de determinadas actividades, al igual que algunas localidades de Córdoba. Buenos Aires la iba a instrumentar la semana que termina pero no la reglamentó, aunque hay municipios que tienen la exigencia.

En algunos distritos del país el tema está en análisis. En otros, como Mendoza, San Juan, Neuquén, Chubut, Jujuy y La Pampa ya se descartó por el momento. En algunos casos porque confían en el avance de la vacunación y, en otros porque ya que entienden que si no se puede “garantizar” el acceso a la inmunización esa no puede ser una barrera de entrada a determinadas actividades.

Hay quienes debaten la legalidad de esta exigencia. El constitucionalista Antonio Mario Hernández, que se define como partidario de la vacuna, admite ante LA NACION que es un tema “difícil” por la variedad de situaciones que abarca: “Cuando la exigencia la pone un privado con el sentido de alentar la vacunación no hay ningún problema de tipo constitucional; cuando lo hace el Estado prima el artículo 19 de la Constitución que se refiere a las acciones privadas de las personas”.

“Más discutible es, todavía en la Argentina, donde el proceso de vacunación fue bochornoso —agrega—. Solo se pueden limitar derechos individuales por leyes y esa limitación no puede destruir la esencia del derecho; así lo establece no solo la Constitución sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos que marcó doctrina al inicio de la pandemia. Eso, en general, en la Argentina no se ha respetado en este tiempo”.

Los gastronómicos, los organizadores de shows y de reuniones deportivas presionan por aumentar el aforo Gerardo Viercovich - LA NACION

En La Rioja, desde el viernes pasado se solicita el certificado de vacunación y/o alta de Covid-19 para ingresar a locales gastronómicos y salones de fiestas. En Catamarca, fuentes del Gobierno confirmaron que desde el 20 de agosto habrá requisito de vacunación para acceder a espacios recreativos, transporte y actividades públicas de alto riesgo de contagio. “En todos los casos deberá garantizarse el acceso a los derechos de las personas de grupos vulnerables”, aclararon. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) definirá los detalles.

Desde la semana pasada, los salteños deben contar con el certificado de vacunación para ingresar a los salones de eventos, casinos y catamaranes. En esas tres provincias la exigencia es de, al menos, una dosis, porque las autoridades admiten que no hay segundas suficientes.

En Chaco, al menos hasta el 24 de agosto, rige un “pasaporte” con tres colores: verde para personas con protección inmunitaria (30 días desde la primera dosis o alta de contagio de hasta cuatro meses); amarillo, sin protección y rojo para quienes están en aislamiento. En función de los colores son las actividades habilitadas.

Quien tiene el verde, por ejemplo, puede hacer deportes y entrenar solos o en grupo afuera o adentro, participar de partidos, torneos y competencias federadas, profesionales o amateurs e ir a bares, restaurantes, cines y teatros. También ingresar y salir de la provincia sin necesidad de hisopado negativo e ir a reuniones sociales, religiosos, culturales, deportivos, tours y viajes en contingentes. Los “amarillos” no pueden realizar actividades en espacios cerrados que impliquen concentración de personas, ni ir a cines, teatros, auditorios, salvo lo que se desarrolle al aire libre, lo mismo que para espacios gastronómicos; los deportes y entrenamiento deben ser individuales y sin contacto.

En San Luis, quienes tienen el esquema completo de vacunación (97.000 personas al 28 de julio) pueden acceder a la “tarjeta verde”, también habilitada por tres días para los que tengan un PCR negativo. Este esquema se agregó a la aplicación Vigilancia Epidemiológica 4.0 de la provincia y “servirá en un futuro para presentarla ante quien lo solicite, por ejemplo para acceder a espectáculos deportivos, eventos culturales u otros”.

En análisis

En Córdoba, gastronómicos, organizadores de shows y hoteleros son partidarios de un “pasaporte”. La posibilidad fue analizada —aunque sin decisión por ahora— por el ministro de Salud Diego Cardozo y especialistas, entre los que se contó el presidente del Consejo de Médicos, Andrés de León.

“Lo estamos debatiendo como parte del protocolo, no como algo aislado —dice De León—. Lavado de manos, barbijo, distanciamiento, uso de alcohol y vacuna. Científicamente se ha comprobado que son medidas eficaces; la vacuna hace más completo ese esquema”.

Voceros de la administración de San Juan, indicaron que el Comité Covid analizó la posibilidad de un pasaporte verde y tomó la decisión de no instrumentar el sistema; igual resolución tomaron Mendoza y Chubut.

El coordinador del COE de Jujuy, Omar Gutiérrez, reconoció que estudian la situación pero “en lo inmediato no está previsto adoptar un pase; aunque no se descarta la posibilidad de que en el futuro se recurra a una disposición de esta naturaleza”.

Desde el Gobierno neuquino plantearon que “la vacunación y la inscripción para inmunizarse tuvieron buenos porcentajes de adhesión y que, por eso, no es necesaria esa herramienta”.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ratificó: “Es un tema que analizamos permanentemente, pero nosotros no le podemos prohibir a una persona que ingrese a un lugar por una vacuna. Será una posibilidad cuando todos los pampeanos se hayan inoculado, recién ahí podemos decir quién entra y quién no, porque si no sería discriminación”.

Para Ziliotto, gobernador de La Pampa, implementarlo en este momento, cuando no toda la población está vacunada, sería discriminatorio Télam Agencia de noticias

Una situación similar se da en Santa Fe, donde el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, estima que se podría efectivizar cuando la población mayor de 18 años se haya vacunado, y entiende que se necesitará de una reglamentación específica.

En Río Negro, el ministro de Salud, Fabián Zgaib, reconoce que no hay nada definido: “La realidad es que eso está pensado para que la gente se vacune, y sobre 730.000 llevamos 500.000 vacunas colocadas. Son pocas las personas que han decidido no vacunarse o todavía lo están pensando”.

En Tierra del Fuego, hay un proyecto legislativo para un pasaporte sanitario para el turismo nacional e internacional.

Los empresarios de boliches y gastronomía de Tucumán presionan para la instrumentación de un “pase” a fin de incrementar su actividad. Los distritos que integran la región Norte Grande podrían avanzar en un “pasaporte sanitario digital”, según señalan desde Corrientes. El documento servirá para ingresar a las jurisdicciones y hacer “algunos trámites”.

Antecedentes

Mientras Estados Unidos descartó el uso del certificado y propuso pagar US$100 a quienes se vacunen, en la Unión Europea (UE), pese al avance de la vacunación, hay países que ya adoptaron la exigencia del pase sanitario.

Francia lo impuso —y generó masivas protestas— para asistir a bares, restaurantes y terrazas; además, prohíbe realizar viajes de larga distancia en transportes masivos a los no vacunados. En Italia, a partir del 6 de agosto lo solicitarán en cines, teatros, museos, estadios, bares y restaurantes.

En España varias regiones lo aprobaron; Dinamarca, e Irlanda lo tienen y en Austria se hacen test a quienes quieren ingresar a lugares más masivos; varios más usan el esquema aprobado por la UE para los viajeros. En Australia, en tanto, estudian la posibilidad de dar beneficios a quienes se vacunen. Y en Israel el “pasaporte” ya existe desde febrero.