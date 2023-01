Brote epidémico: en cinco días, se duplicaron los casos de diarrea en Florianópolis

escuchar

El año arrancó en las playas de Florianópolis, unas de las más elegidas para veranear por los argentinos, con una alerta. En lo que va de este mes, ya se registraron 1251 casos de diarrea aguda y las autoridades sanitarias de esa capital turística investigan la causa del brote en las playas más concurridas en este verano. En los últimos cinco días, de acuerdo con la información oficial, se duplicó el número de personas atendidas con los mismos síntomas y el área de vigilancia epidemiológica municipal ya lo considera una “epidemia”.

Las consultas de residentes y visitantes se están concentrando en las unidades de pronta atención (UPA) del norte y el sur de la isla de Santa Catarina: al viernes pasado, en las UPA Norte (Canasvieiras) y Sur (Campeche) se habían registrado 578 casos, comparado con los 490 que, en promedio, ocurren todos los años en el mismo período. Esto sin contar 2020 y 2021, años pandémicos.

Ayer, esa cifra se actualizó en1251 afectados con náuseas, diarrea y vómitos: el 73% concurrió a la unidad de Canasvieiras, que recibe consultas de habitantes y turistas de balnearios como Jureré, Ingleses y Playa Brava. El resto, recibió atención en la UPA de Campeche que suelen utilizar quienes se encuentran en las playas de Laguna del Este, Pantano del Sur y Morro de las Piedras. También, hubo casos en las playas de San José.

Aún no hay información sobre qué puede estar causando este brote. La Secretaría de Salud de Florianópolis informó que envió muestras de pacientes para analizar al Laboratorio Central de Salud Pública de Santa Catarina. Con esos resultados, informarán si hay un agente causal común detrás de esta explosión de consultas por diarrea aguda en la zona de playas de la capital.

A la vez, se solicitó a los demás municipios que aporten entre tres y cinco muestras por semana para ampliar la investigación ante la aparición de nuevos casos con los mismos síntomas en Peña y San José, entre otros puntos.

Hipótesis

La principal hipótesis, por el momento, apunta a la contaminación de las aguas de las playas catarinenses por un mal manejo de los efluentes de la zona. Esto eleva la presencia de microorganismos, como bacterias y virus, que pueden generar brotes de gastroenterocolitis.

Ayer, medios locales citaban el último informe semanal del Instituto de Medio Ambiente de Brasil (IMA) sobre los puntos de monitoreo del agua de las playas del estado de Santa Catarina. Más del 50% de los balnearios, según se puede ver en un mapa online, no son aptas para el uso recreativo. Ese mapa de “balneabilidad” (si el seguro para la salud humana el contacto con el agua de un balneario) se puede consultar acá.

Las autoridades sanitarias locales ya anticiparon que la cantidad de afectados es mayor dado que, como suele ocurrir en este tipo de brotes y de acuerdo con la gravedad, aquellas personas con cuadros más leves no suelen consultar. Además, como no se trata de una enfermedad de notificación obligatoria, según se aclaró, hay casos asociados con este brote que podrían haber quedado sin registrar.

Ante este escenario, las recomendaciones son lavarse las manos, beber agua apta para el consumo, evitar los alimentos crudos, verificar la fecha de vencimiento de los productos a ingerir, no bañarse en aguas de playas no aptas, evitar tragar el agua de mar y no llevar animales a la zona de balnearios.

LA NACIÓN se comunicó hoy con la Secretaría de Salud de Florianópolis, sin respuesta al cierre de esta nota sobre el avance del brote y si hay turistas argentinos entre los afectados. Como publicó este medio, la isla es uno de los principales destinos elegidos entre los argentinos para veranear.

De hecho, solo la oferta de vuelos directos a Florianópolis para esta enero y febrero creció un 268% con respecto del mismo bimestre el año pasado, sergún había anticipado a LA NACIÓN el mes pasado la empresa Zurich Airport Brasil que administra el aeropuerto de la capital del estado de Santa Catarina.