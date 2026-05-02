Abren la convocatoria para sumar 40 guardaparques nacionales: aptitudes y condiciones laborales

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con la intención de incorporar 40 nuevos guardaparques nacionales, la Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una nueva convocatoria de inscripción a concursos. Estará abierta entre el 12 de mayo y el 2 de junio próximos.

La convocatoria está destinada a cubrir cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, bajo la Categoría Guardaparque GT-2. “Esta nueva convocatoria es parte del proceso de incorporación de personal técnico específico para tareas de campo relacionadas con el turismo y la conservación, como son los Guardaparques Nacionales”, explicó a LA NACION Sergio Álvarez, presidente de la APN.

Quien desee postularse deberá tener entre 18 y 34 años

Los admitidos realizarán un curso de un año en Embalse, Córdoba, donde hay un centro de formación y capacitación en Áreas Protegidas. Los seleccionados se alojarán allí y tendrán todos los gastos cubiertos. Al aprobar ese curso, recibirán el uniforme definitivo y se les asignará un destino, que puede ser cualquiera de las 55 áreas protegidas que componen el sistema nacional.

“Cada uno de los agentes destacados en las áreas remotas es un anfitrión para el visitante y un vecino para el poblador —destacó Álvarez—. Su rol es esencial como guardianes del legado del Perito Francisco Moreno sobre conocer para cuidar y proteger para las futuras generaciones. Es parte de un ciclo virtuoso que garantiza la renovación de recursos humanos capacitados específicamente para el desarrollo de tareas técnicas en ambientes agrestes y remotos".

Los aspirantes deberán tener un título de una disciplina afín

Los nuevos guardaparques se incorporarán el año próximo al sistema federal de áreas protegidas y, como parte de una segunda etapa de formación, tendrán traslados recurrentes a diversos Parques Nacionales para que puedan continuar con su formación profesional en distintos ambientes y realidades.

Un perfil técnico y físico

Entre los requisitos excluyentes para la inscripción se encuentran ser argentino nativo (por opción o naturalizado), tener entre 18 y 34 años al momento de la postulación, aprobar todas las pruebas y etapas del proceso de selección establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Cuerpo de Guardaparques Nacionales para el Agrupamiento Técnico, así como contar con título de nivel terciario o universitario de pregrado reconocido oficialmente, correspondiente a carreras de duración no inferior a dos años atinente a la función o puesto a desarrollar.

En el Parque Nacional El Impenetrable, guardaparques y guías participaron activamente del mayor evento mundial de observación de aves Parques Nacionales de Argentina

Según explicaron a LA NACION desde la APN, el guardaparque técnico debe estar en condiciones de realizar tareas operativas en el terreno; control y vigilancia en las áreas protegidas; fiscalizar actividades; atender y asistir a las personas que visitan o residen en las áreas protegidas, así como participar en proyectos de investigación, monitoreo ambiental, de extensión y de educación ambiental, utilizando adecuadamente las herramientas necesarias.

Gabriel Brizuela, veedor del concurso y guardaparque en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, ubicado en Córdoba, aportó algunos detalles del concurso en el que se elegirán a los 40 guardaparques: “Se incorporarán guardaparques técnicos, que son los que viven en las seccionales, dentro de los parques. Primero se hace una selección en base a un concurso de antecedentes. Los postulantes tienen que tener título técnico. Antes sólo se exigía secundario completo, terciario o universitario”.

Técnicos y guardaparques de la Reserva Nacional Pizarro en Salta realizando el relevamiento de aves y ambientes de las áreas protegidas Parques Nacionales de Argentina

Según detalla, también se tienen en cuenta voluntariados que los postulantes hayan realizado en parques nacionales o en áreas protegidas del sistema de las provincias, cursos de primeros auxilios, de reanimación cardiopulmonar, de incendios forestales, de rescate en aguas abiertas, de rescate en la montaña, de socorrismo, etcétera. “Todo sirve como antecedente. Luego se hace una primera selección y después se pasa al examen teórico”, destaca.

Si aprueban ese examen, los postulantes al Cuerpo de Guardaparques Nacionales acceden a un examen físico, que consiste en un test de Navette y un test de Cooper, así como otros ejercicios de aptitud física. También se incluye una prueba de natación, que es bastante exigente y excluyente. De aprobarse ese examen, se pasa a una etapa de entrevistas con personal de Parques y, luego, una entrevista psicológica.

El filtro incluye un examen físico exigente

“Muy buena noticia”

“Para nosotros es una muy buena noticia, porque actualmente somos alrededor de 580 guardaparques nacionales, que es un número muy por debajo de una dotación óptima. Así que el llamado a nuevos ingresos es muy bueno, más teniendo en cuenta el contexto nacional, porque es uno de los pocos o quizás el único caso de concurso a planta permanente en el Estado nacional”, subrayó el guardaparques Luciano Sánchez.

“Hay que pensar que se incorporan 40 personas y tenemos 55 áreas protegidas. Esto se viene haciendo con bastante constancia en la última década: se abre la escuela de guardaparques casi todos los años. Pero sigue siendo una cantidad muy baja de personal”, advirtió Brizuela, que también es delegado de ATE. Según detalló, los ingresantes tendrán la categoría más baja, conocida como GT-2, que es un guardaparque asistente

Postales diarias del humedal del Parque Nacional Ansenuza, en Córdoba, donde se protegen la Laguna de Mar Chiquita y los Bañados Parques Nacionales de Argentina

“Todo ingreso es importantísimo, porque entendemos que el organismo está diezmado en cuanto a personal y eso lo decimos desde hace rato. Necesitamos guardaparques, así como más personal profesional y técnico para reforzar las áreas protegidas y las regionales técnicas. Y obviamente, como decimos año tras año, estamos necesitando más brigadistas también para las temporadas de fuego”, sostuvo Marcelo Rojas, de ATE Parques Nacionales.

“Por otro lado, hay un problema enorme desde el punto de vista presupuestario. Los parques están con el presupuesto congelado desde hace un año, por lo menos. No hay muchos recursos para la operatividad. Asimismo, los salarios de los guardaparques están virtualmente congelados desde hace dos años”, sumó Brizuela.

Respecto de los salarios, el guardaparques indicó que, dependiendo de la región, hay un porcentaje de zona desfavorable que varía entre 0% y 85%: “El básico inicial es de $590.000. Con ítems como Control y Vigilancia, seccionalidad, etcétera, se llega a un sueldo de bolsillo de $780.000 en la región Centro y a unos 1,2 millones en la región patagónica y las regiones limítrofes del norte del país”.

Desde 2024, desde el Cuerpo de Delegados de ATE Parques Nacionales vienen advirtiendo sobre “la falta de personal y el paulatino vaciamiento de áreas en Parques Nacionales en todo el país”. “A los despidos y jubilaciones se sumó una política expulsiva sostenida de congelamiento salarial a sueldos que ya se venían depreciando o estancando de manera continua durante los últimos 10 años”.

Al dotar de nuevos recursos humanos a las áreas protegidas, la intención de la APN es fortalecer la gestión y el manejo de sitios que resultan estratégicos para la conservación de la biodiversidad y el disfrute de los visitantes.