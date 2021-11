Bullying en Córdoba: una niña de 12 años le escribió una carta a su mamá para contarle cuánto sufre: “No paro de temblar y no puedo respirar bien”

“Mamá, te estoy haciendo una carta porque están pasando cosas horribles”, comienza el relato de una niña de 12 años dirigido a su madre, con quien vive en Carlos Paz, Córdoba. En la misiva S. cuenta que sufre acoso escolar, bullying, y su madre la difundió en los medios locales para pedir ayuda ya que las autoridades del colegio “no dieron ningún tipo de respuesta”.

La mujer, que prefiere resguardar la identidad de su hija y la suya, aseguró que el acoso escolar lo sufre hace casi un año, desde que comenzó sexto grado en la escuela Manuel Belgrano de Carlos Paz.

“No paro de temblar y no puedo respirar bien”, fueron las palabras que le causaron gran dolor a la madre y las que encendieron las alarmas. Fue entonces que al enterarse de lo que sucedía decidió hablar con las autoridades del colegio. “No dieron ningún tipo de respuesta para hacer frente a la problemática y solucionarla definitivamente”, explicó al portal Carlos Paz Vivo.

“A S. le dejan mensajes intimidantes en distintas partes de la escuela, la insultan en forma permanente, se burlan de ella cuando presenta un trabajo en clase, la dejan afuera de las actividades escolares y extraescolares. No le permitieron ir a un campamento que organizó todo el grupo por dos nenes que ejercen bullying sobre ella, junto a un grupo, logrando el silencio y el consentimiento del resto”, relató la mujer.

Asimismo contó que la pequeña sufre consecuencias físicas y psíquicas debido al bullying. “Los primeros síntomas fueron cuando S. no quiso ir más a la escuela. Empecé a sospechar que algo raro estaba pasando. Empezó a somatizar la angustia. Cada vez que tenía que ir al colegio tenía vómitos, fiebre, etc. La llevamos al médico pero ella estaba bien en lo físico”, dijo. Luego indicó que su hija comenzó a sufrir ataques de pánico e incluso en un momento la niña le dijo “que no quería seguir viviendo así”.

La respuesta del colegio

Según la mujer, tanto la maestra del grado como la directora de la institución poseen toda la información sobre lo que la niña sufre debido al acoso de sus dos compañeros. Por ello, se iba a hacer un acta pero “la directora terminó diciendo que quizás era mejor no llamar a los padres de estos nenes, porque iba a ser peor”.

Uno de los argumentos de la directora era que “no se puede poner de un lado o del otro” ya que a ella “le llegan diferentes versiones de los padres”. Por otra parte, la responsable del colegio dijo que “le llama la atención” que ella no sea constante en sus reclamos. “Dice que a veces digo que la cosa mejora, pero esto no puede seguir así “, aseguró la mamá de la menor.

En cuanto a la actitud del resto de los padres del grado, aseguró que recibió apoyos pero que “muchos padres son sumisos” y mientras tanto “el acoso no se termina”.

Disputa entre adultos

Según la madre, el problema surgió cuando ella tuvo diferencias con las mamás de los niños que acosan a su hija y decidió salir del chat de padres.

Y si bien afirmó que trata de gestionar la solución con las autoridades del colegio, contó que decidió difundir el caso de su hija porque según ella el acoso pasó a ser consensuado por los directivos de la escuela, quienes accedieron al pedido de los padres de esos dos niños para que la pequeña no concurra a un campamento de cierre de ciclo lectivo.

Además, dijo que se enteró del campamento tardíamente, por un comentario de la maestra de S., y que trató de ver cómo la podía integrar ya que su hija decía que tenía ganas de ir para disfrutar con sus amigas.

“Pero me respondieron que no podían dejar que ella participe a pedido de dos madres del grupo y que el contrato para el campamento ya estaba firmado”, aseguró. Al tratar de comunicarse con las dos madres, afirmó que las mujeres la bloquearon de sus celulares.