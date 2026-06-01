Hay alerta por nieblas para este lunes 1 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por nieblas para este lunes 1 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá ocho provincias afectadas por este fenómeno que puede generar “dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que la advertencia por nieblas regirá en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el este de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 1 de junio

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar circular. En caso de que la niebla sorprenda durante la conducción, aconseja mantener distancia entre vehículos, no realizar sobrepasos, reducir la velocidad y utilizar las luces bajas y las antiniebla.

Además, el organismo sugiere estacionar en un lugar seguro cuando sea posible, evitando hacerlo sobre banquinas o calzadas, y mantenerse informado a través de los canales oficiales y las autoridades competentes.

El tiempo en CABA

Para el comienzo de la semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 9°C y los 16°C. Se prevé niebla durante la mañana y neblina hacia el mediodía, con una probabilidad de precipitaciones del 10%. El resto de la jornada estará mayormente nublado y se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el martes, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado hasta la tarde inclusive y condiciones parcialmente nubladas durante la noche.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con temperaturas entre los 8°C y los 16°C. Durante la mañana habrá niebla y hacia el mediodía se registrará neblina. Luego de eso, la jornada continuará mayormente nublada. Para el resto de la semana se prevé un ascenso gradual de las temperaturas y ausencia de precipitaciones.

En tanto, las temperaturas se ubicarán entre los 10°C y los 18°C en Córdoba; entre los 14°C y los 22°C en Tucumán; entre los 10°C y los 18°C en Santa Fe; entre los 8°C y los 18°C en Entre Ríos; entre los 5°C y los 18°C en Jujuy; entre los 7°C y los 18°C en Salta; entre los 15°C y los 23°C en Misiones; y entre los 10°C y los 18°C en La Rioja.

Además, se esperan temperaturas de entre 14°C y 22°C en Santiago del Estero; entre los 8°C y los 19°C en San Luis; entre los 9°C y los 16°C en San Juan; entre los 7°C y los 17°C en Mendoza; entre los 9°C y los 12°C en Río Negro; entre los 8°C y los 11°C en Chubut; y entre los 2°C y los 6°C en Santa Cruz.